"Por favor no": Vojvoda probó un equipo inédito en Racing, cambió de esquema y los hinchas estallaron

Juan Pablo Vojvoda, el director técnico de Racing, le busca la vuelta al equipo para intentar superar de a poco la crisis y volver al triunfo. La cuestión es que, durante el entrenamiento matutino del miércoles 16 de septiembre del 2026, paró un equipo inédito en el "Cilindro" de Avellaneda y a los hinchas no les gustó nada cuando se enteraron a través de las redes sociales.

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La "Academia" apenas ganó uno de los nueve partidos disputados en el Torneo Clausura del fútbol argentino y marcha último en la tabla de posiciones, aunque todavía cuenta con la esperanza de la Copa Argentina. Antes del encuentro clave frente a Boca Juniors por los cuartos de final de dicho torneo, recibirá a Sarmiento de Junín el viernes 18 a las 21.15 y el entrenador analiza realizar modificaciones de todo tipo en la formación.

Vojvoda prueba en Racing: cambió el esquema y colocó un equipo inédito en el entrenamiento

Por primera vez en los casi tres meses que lleva su ciclo, el DT de 51 años abandonó el dibujo del 4-3-3 para pasar al 3-5-2, aunque llamó la atención la posición de Matías Zaracho (habitual mediocampista) como carrilero por la derecha. Es que los tres laterales que tenía por ese costado no podrán estar desde el arranque ante Sarmiento: Ezequiel Cannavo padece una fatiga muscular, Juan Barinaga sufrió un desgarro y Tobías Rubio acaba de ser cedido a Unión de Santa Fe.

Todo indica que el ex Defensa y Justicia estará entre los convocados, aunque no sería titular porque llega con lo justo y sería preservado para el duelo con Boca. Por ende, Vojvoda tendrá que improvisar en ese puesto en Racing. Otra alternativa puede ser que vuelva Nazareno Colombo (que ni siquiera se concentró en los últimos encuentros) para jugar de "4" o que directamente debute en la Primera división quien lo hace en ese rol en la Reserva, Samir Meza. No obstante, el delicado y angustiante contexto que vive el equipo no parece ser el momento más adecuado para que el defensor juvenil se estrene en la elite.

En resumen, el equipo que paró el estratega fue con el capitán Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Gastón Lodico, Leonel Pérez, Matko Miljevic, Ignacio Rodríguez; Lautaro Díaz y Adrián "Maravilla" Martínez. Otra ausencia que tendrá el conjunto local será la de Matías Pérez, quien venía siendo el "2" titular, por un esguince en el tobillo derecho.

Vojvoda probó con cinco defensores en el entrenamiento de Racing vs. Sarmiento.

El ruego de los hinchas de Racing a Vojvoda para que no juegue ese equipo: "Zaracho de carrilero"