Crisis total: Racing perdió ante Huracán y sigue último en el Torneo Clausura 2026

Racing perdió ante Huracán en Parque Patricios y es el peor equipo del campeonato: suma cinco unidades en nueve fechas y está último en la Zona B.

Racing sufrió una nueva derrota en el Torneo Clausura 2026 y atraviesa su peor momento en el fútbol argentino: la 'Academia' cayó por 2 a 1 frente a Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la novena fecha del certamen, resultado que lo mantiene último con apenas cinco unidades en la Zona B. Facundo Waller abrió la cuenta para el local en el arranque del complemento y Ulises Ortegoza lo empató pocos minutos después; a falta de poco más de diez para el final, el ecuatoriano Jordy Caicedo convirtió el tanto definitivo.

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A pesar de que empujó hasta el último minuto y contó con varias chances para llevarse un punto en condición de visitante, el cuadro de Avellaneda se fue con las manos vacías y, sin contar la victoria ante Belgrano por Copa Argentina el pasado 19 de agosto, no gana desde mediados de julio, cuando se impuso ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el debut de la competición.

"Ya no hay excusas", advirtió Adrián Martínez después del encuentro con visible consternación. "Estamos angustiados, queremos salir de esta", aseguró 'Maravilla', quien también atraviesa una grave sequía goleadora.

Video: los goles de la victoria de Huracán ante Racing en Parque Patricios

El resumen de la derrota de Racing ante Huracán

El partido se abrió recién en el complemento, después de un primer tiempo muy parejo pero con pocas llegadas: en su primera ocasión, a los siete minutos y luego de un remate errado por el volante Facundo Kalinger, el lateral Lucas Blondel cruzó un buscapié que encontró el pie de Facundo Waller para el 1 a 0.

Sólo seis minutos tuvieron que pasar para que llegue la igualdad de Racing, a través de una volea de Ulises Ortegoza que cruzó la línea de gol tras un desvío. La 'Academia' tuvo una chance inmejorable para dar vuelta el resultado poco después, cuando Ignacio Rodríguez condujo por el centro y filtró para habilitar al mediocampista Gastón Lodico, quien quedó mano a mano y cruzó un remate bajo, apenas desviado.

A los 33 minutos, el extremo Thaiel Peralta consiguió superar a su marcador por el costado izquierdo y metió un nuevo centro, para que Jordy Caicedo aparezca dentro del área chica y apenas tenga que poner el pie para poner el 2 a 1 definitivo.

La palabra del entrenador Juan Pablo Vojvoda tras la derrota de Racing

En la conferencia de prensa post-partido, el DT de Racing enfrentó los micrófonos y dejó un análisis del complicado momento que atraviesa la institución: "Es un momento muy difícil para el club y para mí, hay que seguir intentando. No veo un equipo que no sepa jugar, veo uno que sufre , que está comprometido con el entrenador y el entrenador con ellos. Yo no veo que los equipos nos superen, pero el equipo no está logrando revertir en resultados lo que hace en la cancha"

"Hay muchos que están esperando que ponga plazos. ¿Quieren que abandone a mis jugadores? No es una decisión con la que me sienta bien. Estoy pasando semanas duras, pero siento apoyo a pesar de las críticas", añadió.

"Este fútbol es de resultados y yo soy consciente de eso", continuó Vojvoda. "Pero también soy consciente de que no conseguir los resultados no significa que abandone en los momentos difíciles. No me siento representado por esos valores", concluyó.