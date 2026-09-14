A Vojvoda le gritaron "renunciá" en plena conferencia en Racing, pero sigue: "No voy a abandonar"

El entrenador de Racing, Juan Pablo Vojvoda, sigue firme en el cargo a pesar de la crisis por la que transita el equipo. El director técnico de 51 años brindó la habitual conferencia de prensa posterior a los partidos, en esta oportunidad luego de la derrota frente a Huracán por 2-1 como visitante, que significó la tercera caída consecutiva en el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino.

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Mientras el ex Defensa y Justicia hablaba ante los medios de comunicación presentes, un hombre le gritó desde atrás: "¡Renunciá, Juan!". Sin embargo, el cordobés se puso firme, aseguró que tiene la fuerza necesaria para continuar en busca de revertir la situación y agregó: "No voy a abandonar a mis jugadores...".

Vojvoda quiere seguir como entrenador de Racing: "No siento que no sirvo"

Visiblemente molesto, el director técnico disparó en la conferencia: "Es un momento difícil para club, para mí, para los jugadores. Lo que se puede hacer es seguir intentando, seguir buscando las soluciones que hoy no encontramos. Yo no veo un equipo que esté entregado, que esté desparramado en el campo de juego o que no tenga una idea ni sepa jugar. No lo veo ni en el primero ni segundo tiempo". "Veo un equipo que sufre, comprometido con el entrenador y el entrenador con ellos. No es algo táctico, los equipos no te superan", reconoció el ex Newell´s.

Acerca de su continuidad o no en el cargo, consideró: "En cuanto a plazos, muchos están esperando eso, porque lo siento y hay muchos periodistas como nunca, y el fútbol vive de esto también, descomprimir, gritos de afuera". No obstante, aclaró: "¿Pero qué quieren? ¿Que abandone a mis jugadores? No es una decisión que me sienta bien con eso. Son semanas que estoy pasando duras, pero semanas que siento apoyo también".

"Siento muchas críticas, algunas justas pero otras que también son injustos, pero este fútbol es por resultado y soy consciente de eso", especificó Vojvoda desde Racing. "No porque no consigo resultados voy a abandonar el proceso. ¿Irme? No me siento con esos valores. No me siento con esos valores", explicó.

Vojvoda quiere seguir como entrenador de Racing.

El rendimiento del equipo

"Yo no vi un equipo desparramado o entregado en la cancha, si lo ven me lo tiene que decir. Todos somos responsables, yo el primero. Que nos hacen goles, que no hacemos goles. Yo, los delanteros, los volantes, los defensores, el arquero. Todos somos responsables pero hay que meterle huevo a esto, esté quien esté hay que meterle, hay que seguir y esa es la manera. Seguir juntos, es una semana que no voy a salir a la calle y va a ser así. Es lo que siento en este momento".

Cómo revertir la situación

"Con cabeza, con voluntad, con fuerza, estando juntos, escuchando críticas, absorbiendo críticas, escuchando, aceptando. Yo creo de ahí no hay que buscar salidas o no, si voy a llegar a Boca o no. ¿Voy a llegar mañana? ¿Voy a dormir esta noche? Eso, a partir de ahí, calma. Calma para mis adentros que estoy hirviendo también. Falta ganar un partido, ganar un partido va a descomprimir el ganar un partido. Y después seguir trabajando, tampoco somos el gran equipo ni el peor equipo".

"De este momento se sale caminando despacio, se sale a flote tratando de salir como sea y le estoy poniendo todo mi trabajo y mi esfuerzo. Muchas veces digo 'me está lastimando esto' pero esto tiene el fútbol y estás pequeñas o grandes lastimaduras se tienen que convertir en cicatrices. Hay que cicatrizar, esto tiene que cicatrizar y cuando cicatrice se va a ver otro momento pero ahora la herida está abierta y nos sangra. Es una situación difícil y hay que juntarse entre todos para parar esta situación".

El pobre plantel y la falta de recambio

"Si están en Racing, fueron elegidos para vestir esta camiseta. Estamos últimos, eso nos duele a todos. Yo confío en mis futbolistas. Es difícil ponerse la camiseta de Racing y salir a jugar. No es un equipo cualquiera o que está acostumbrado a estar último".

"Estamos en una situación extrema, donde hay que tener el carácter, la fortaleza y la inteligencia para saber jugar este tipo de partidos, para estar en este tipo de momentos. Son los jugadores que tenemos, hay que confiar en los jugadores que tenemos y hay que apoyar a los jugadores que tenemos. No sé al entrenador, pero a los jugadores hay que apoyarlos".

La fuerte autocrítica

"Yo soy el máximo responsable de eso. Si todos dicen 'andate, andate, andate", 'que descomprimís', que 'andate que no servís', yo no me siento que no sirvo. Yo no me siento que no sirvo. Siento que no gano partidos y me duele pero no me siento que soy un entrenador que sirva. Eso es lo que siento. Y siento un dolor enorme, un dolor enorme por mí y mis jugadores. ¿Qué querés, que te diga otra cosa? Es lo que siento".

Los números de Vojvoda como DT de Racing