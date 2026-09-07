Vojvoda se juega su futuro en Racing: los 3 partidos que marcarán una bisagra

El futuro de Juan Pablo Vojvoda como entrenador de Racing empezó a estar en duda, luego del paupérrimo planteo inicial y la consecuente derrota contra Atlético Tucumán por 2-1 en el "Cilindro" de Avellaneda. El director técnico de 51 años "regaló" la mitad de la cancha y jugó apenas con dos futbolistas en esa zona, cuando sabía de antemano que el cuadro de Julio César Falcioni suele hacerse fuerte allí con cinco hombres.

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Si bien quiso corregir su grosero error a los 30 minutos del primer tiempo con dos modificaciones tempraneras, ya era demasiado tarde: la visitaba ganaba por 1-0, merecía hacerlo por más diferencia y había murmullos y silbidos desde las tribunas. Por lo tanto, se abrió una etapa de poca paciencia y precipicio para el DT cordobés: los próximos tres partidos marcarán a fuego su breve ciclo, que apenas acumula diez presentaciones oficiales.

Racing visitará a Huracán el domingo 13 de septiembre a las 21.30 en el estadio Tomás Ducó, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino. Luego será el turno de recibir a Sarmiento de Junín el viernes 18 a las 21.15, por la décima jornada del mismo certamen.

Más tarde, habrá clásico ante Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa Argentina el domingo 27 de septiembre, que sería a las 19 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Si a la "Academia" no le va bien en esos tres compromisos, el mandato de Vojvoda en la institución de Avellaneda estará prácticamente sentenciado.

La paciencia se empieza a terminar en Racing con Vojvoda.

El Racing de Vojvoda, el peor equipo del Clausura 2026

La "Acadé" marcha última en la Zona B del torneo de la Primera División, con apenas 5 puntos sobre los 24 posibles en las ocho fechas disputadas. De hecho, apenas ganó en la primera jornada ante Gimnasia de La Plata como local, ya que luego de ello vinieron dos empates y cinco caídas. Para colmo, en la tabla anual está 24° entre los 30 participantes y muy lejos de todos los campeonatos internacionales del 2027.

Vojvoda habló en plena crisis de Racing: "No me pongo plazos, pero acepto las realidades"

En la conferencia de prensa posterior a la caída como local, el DT disparó:

"Es lógico que aparezcan inquietudes y las acepto. Pero yo no me pongo plazos, acepto las realidades también".

"Me duele muchísimo no ganar, es una de las primeras veces que me ocurre esto en mi carrera. Lo tengo que superar. Tengo que darle la vuelta a esto, se la tengo que dar. Es un desafío que me tiene mal, lo estoy sufriendo, ahora mismo lo estoy sufriendo. Soy realista también, acepto las condiciones en las que estamos".

"Vinimos en un momento de una transición importante, pero yo acepté eso... Es un momento muy difícil, tanto para los jugadores, como para la institución y para mí. Soy uno de los responsables, o el mayor responsable, de lo que pasa con el equipo dentro de la cancha, eso no lo voy a ocultar".

"Ellos son profesionales y tienen que comprender que todos nos equivocamos, la equivocación puede ser del entrenador o del jugador, que es el que juega. Yo no me hago a un lado de eso. Si cometo equivocaciones o si cometí errores en el equipo inicial, los trato de revertir ni bien me doy cuenta. A los 25 minutos yo ya me daba cuenta, veía que no estaba funcionando. Eso no es la primera vez que lo hago en mi carrera, si yo veo que no funciona, cambio, ¿qué voy a esperar?".

"Después de esos cambios se vio una pequeña reacción, pero no con la fortaleza que tiene que ser y responsables somos todos por eso. Yo estoy al mando de un grupo de jugadores, que también juegan y se se enojan es normal, se tienen que enojar, pero el martes tendrán que venir a entrenar nuevamente".

"A la gente le digo que entiendo el dolor, que lo sufro, no soy hincha pero lo sufro. Ese sufrimiento tiene que ir con rebeldía, con análisis de errores, con brindar confianza nuevamente a un grupo que está trabajando muy bien en la semana".