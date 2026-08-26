Racing recupera a la apuesta que salió bien y sonríe Juan Pablo Vojvoda

Racing recupera a un jugador importante para la segunda etapa del semestre, ya que Juan Pablo Vojvoda no tiene demasiado recambio en esa posición en el plantel profesional. Si bien la "Academia" ganó dos partidos en la Copa Argentina con este entrenador y se instaló en los cuartos de final, también necesita encadenar victorias en el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino porque por ahora está fuera de la zona de playoffs.

Para sumar de a tres en el máximo certamen, el director técnico podrá volver a contar con Adrián "Toto" Fernández, el mediocampista ofensivo de 25 años que se lesionó el 27 de mayo pasado frente a Independiente Petrolero de Bolivia, por la Copa Sudamericana. Aquella noche, el ex San Telmo sufrió la fractura sin desplazamiento en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, por la que fue operado unos días más tarde. Por lo tanto, se perdió la pretemporada completa y los primeros partidos oficiales de este segundo semestre.

Racing recupera a Toto Fernández y suma una variante para Vojvoda

Después de tres meses de la lesión, todo indica que el ex Peñarol de Uruguay volverá a jugar contra Atlético Tucumán el primer fin de semana de septiembre. Luego de la visita a Independiente Rivadavia en Mendoza del domingo 30 de agosto, el volante ofensivo estaría entre los convocados para recibir al "Decano" de Julio César Falcioni en el Cilindro de Avellaneda.

En ese puesto, el estratega no cuenta con demasiadas alternativas, ya que el juvenil Gonzalo Sosa se marchó a préstamo a Deportivo Maldonado de Uruguay. Por lo tanto, el único generador de juego natural en tres cuartos de cancha es Matko Miljevic, aunque Gastón Lodico, Alejandro Tello y Matías Zaracho también podrían acoplarse al mediocampo junto a Ulises Ortegoza y Leonel Pérez. En noviembre próximo, también reaparecerá en esa zona el lesionado Valentín Carboni. Por su lado, el mediocampista de contención Alan Forneris retornará recién en enero del 2027.

"Toto" Fernández volverá en Racing frente a Atlético Tucumán.

Si bien es un jugador "lagunero" y poco dinámico que demuestra su talento en cuentagotas, "Toto" Fernández puede aportarle a Racing pases filtrados, asistencias, organización del juego en la ofensiva y manejo de la pelota. Hasta el momento, no tuvo demasiada continuidad desde que llegó en enero del 2025 bajo la conducción de Gustavo Costas. La institución de Avellaneda lo fichó a cambio de 800.000 dólares por el 80% del pase que era de San Telmo, luego de una cesión con apenas tres encuentros disputados en Peñarol de Montevideo.

Las estadísticas de Toto Fernández en Racing