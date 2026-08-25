"Le da lo mismo": la feroz crítica de Flavio Azzaro contra un jugador de Racing

El conductor Flavio Azzaro lanzó una dura crítica hacia el nivel de compromiso de futbolistas de Racing Club durante una emisión en el canal AZZ. El comunicador centró su descargo en la actitud que observa dentro de la cancha y apuntó directamente contra Vergara, al asegurar que muestra un evidente desinterés por la camiseta y las exigencias del club.

La postura de Azzaro surgió tras analizar las variantes ofensivas del equipo cuando se produjo la salida de Roger. En ese momento, el periodista explicó por qué le resulta imposible valorar las opciones de ataque del plantel, haciendo alusión tanto a Vergara como a Miljevic.

La comparación de Flavio Azzaro sobre la actitud de Vergara

Al profundizar en el comportamiento del atacante, el conductor recurrió a una llamativa comparación para ilustrar la apatía que le atribuye al futbolista en cada presentación. "Vergara directamente, si está en Racing o está en la Isla Margarita tomando un daiquiri en una pileta en un all inclusive es lo mismo. Al chabón le da lo mismo", afirmó.

En ese sentido, Azzaro remarcó que al jugador le resulta indistinto disputar un clásico frente a Boca o dedicarse a cualquier otra ocupación fuera del fútbol profesional. Según expresó de forma tajante, al delantero le da igual afrontar partidos decisivos, tomarse vacaciones o vender electrodomésticos.

El cuestionamiento al compromiso del plantel

El análisis del conductor en AZZ hizo foco en el individualismo que percibe en ciertos integrantes del equipo, a quienes responsabilizó por no competir con la entrega colectiva necesaria.

"No puedo elegir, boludo, porque son tipos que no les importa, juegan para ellos, están en otra", sentenció Azzaro al fundamentar su frustración con el rendimiento y la actitud de los atacantes dentro del esquema del conjunto de Avellaneda.