El vergonzoso precio de "Asado en el Cilindro", la nueva iniciativa de Racing para sus socios

Racing lanzó una iniciativa creativa y original para sus casi 105.000 socios activos, aunque la misma se volvió viral por el vergonzoso precio que estableció el club de Avellaneda presidido por Diego Milito. La idea flamante se llama "Asado en el Cilindro" y consiste en disfrutar de una jornada bien diferente en la cancha de la "Academia", en un día en el que no juegue el primer equipo de fútbol masculino dirigido por Juan Pablo Vojvoda.

Algunos hinchas de la "Acadé" publicaron en sus cuentas de X (ex Twitter) que, cuando se anotaron para sumarse a esta iniciativa, se encontraron con la ingrata sorpresa de que cuesta 250.000 pesos. A ello hay que sumarle los 37.500 pesos mensuales que vale la cuota social.

En esta "experiencia diferente" en el estadio Presidente Perón se incluyen un recorrido por el Recinto de Honor ubicado en el anillo interior, definido como "el corazón simbólico de la institución"; un paso por el campo de juego y un asado con invitados sorpresa "en un marco de espíritu racinguista". Además, hay descuentos importantes en Locademia, la tienda oficial con merchandising de todo tipo del conjunto albiceleste.

"Asado en el Cilindro", la nueva iniciativa de Racing para los socios que cuesta 250.000 pesos: el anuncio oficial

Una experiencia diferente

Este viernes 28 de agosto se realizará una nueva edición del Asado en el Cilindro, un acontecimiento reservado para socios con el propósito de que puedan vivir el Club desde adentro.

Racing Club invita a sus socios a vivir una experiencia exclusiva: el Asado en el Cilindro, que se realizará el viernes 28 de agosto a las 20:00 en el Pasaje Corbatta 520.

Se trata de una propuesta pensada para que los socios vivan el club desde adentro, con un recorrido que incluye el ingreso al Recinto de Honor, el corazón simbólico de la institución, un paso por el campo de juego y un asado con invitados sorpresa, en un marco de espíritu racinguista.

Una parte de los lugares asignados se sorteará a través de las redes sociales de Socios Racing Club, mientras que el resto de las entradas estará disponible para su compra en pass.racingclub.com.ar. Con esta nueva edición, Racing Club continúa trabajando para ofrecer experiencias exclusivas que acercan a los socios al día a día del club y refuerzan el vínculo con la institución.

Para más información: hospitality@racingclub.com.ar.