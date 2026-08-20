El explosivo video filtrado de Diego Milito en Racing: "Les pagan a periodistas"

En Racing se filtró un video explosivo del presidente Diego Milito, en la previa a la victoria por 1-0 frente a Belgrano de Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina 2026. El mandamás e ídolo del club de Avellaneda acusó a la oposición de querer esmerilar su figura con manejos espúreos, 20 meses después de haber asumido en el cargo.

El exdelantero de 47 años se soltó y habló como nunca, más allá de que en la asamblea extraordinaria celebrada pocos días antes apenas había tomado la palabra durante diez minutos a lo largo de las dos horas que duró. El emblema de la "Academia" disparó munición gruesa en una reunión que era privada junto a sus allegados, pero que fue publicada en las redes sociales y se viralizó rápidamente.

La furia de Milito en un video filtrado en Racing: "No estoy acá por un cargo, me chupa un huevo"

El titular de la institución de Avellaneda endureció su discurso en la intimidad, junto a allegados y miembros de su agrupación, por lo que disparó: "Durante todos estos años y eso se acabó. Por eso nos tiran, por eso me matan, por eso les ponen la plata a los periodistas, por eso cada vez que Racing pierde un partido se cae la cancha...". Al mismo tiempo, aseveró que "eso no es normal" y amplió: "Pero ya sabemos con quién lidiamos, lo sé desde el día uno, sabía que no iba a ser fácil porque el cambio es cultural".

Milito explotó en la intimidad de Racing.

Mientras que el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda se encuentra 22° en la tabla anual del fútbol argentino, el "Príncipe" aclaró: "Nosotros tenemos que pensar a largo término. En ese largo término, vamos a ganar y vamos a perder, pero tenemos que estar unidos y convencidos de lo que hacemos. Por lo menos nosotros, lo estamos". E insistió: "Nosotros lo estamos, lo estamos más que nunca, y así los quiero a ustedes porque ustedes son Racing".

Envalentonado, el exfutbolista añadió: "Repito, yo no estoy acá por un cargo. No estoy por un cargo. La verdad, con todo respeto les digo... Me chupa un huevo el cargo. Es un orgullo ser Presidente de Racing, ¿pero saben qué es lo más importante? La ambición por la que estoy. Que vuelvo a repetir: es dejar algo".

Incluso, el máximo directivo manifestó que "mañana Milito se va y no pasa nada", y completó: "No lo necesito, gracias a Dios. Perdón la palabra, pero me rompí el culo toda mi vida... No necesito nada, pero le quiero dejar algo al club, por eso me involucré. Y lo voy a lograr, lo voy a lograr y los necesito a ustedes también. ¡Vamos a ganar esta noche!".