Un jugador de Boca se iría a Racing justo antes del clásico: "Cerrado de palabra"

Boca Juniors está a punto de desprenderse de un jugador que se iría a Racing, en pleno mercado de pases del fútbol argentino. El protagonista es nada menos que Juan Barinaga, el lateral derecho que perdió demasiado terreno en la consideración del entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. Relegado por Leandro Lozano y el juvenil Dylan Gorosito, el ex Belgrano de Córdoba tiene todo listo para marcharse rumbo a Avellaneda, justo a pocos días del clásico entre ambos en el "Cilindro".

El "Colo", de 25 años, comenzó el 2026 como titular en la disputa con Marcelo Weigandt por la posición de "4". Sin embargo, la caída en el rendimiento y la llegada del uruguayo desde Argentinos Juniors terminaron con las oportunidades para el rosarino ex "Pirata". Además, Gorosito se mostró firme cuando le tocó jugar y hoy es el principal relevo de Lozano.

De acuerdo con el medio partidario Racing de Alma, ya hay un "acuerdo de palabra" entre ambas partes si el conjunto albiceleste logra desprenderse de Gastón Martirena, luego de que se reflotaran las negociaciones con Santos de Brasil por el "charrúa". Hay tiempo hasta el 2 de septiembre a las 18, cuando cerrará definitivamente el libro de pases en la Argentina.

El obstáculo en Racing para fichar a Barinaga desde Boca ahora es que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme suele negarse a dar futbolistas a préstamo a clubes nacionales, por lo que el cuadro de Avellaneda debería comprar al menos una parte del pase del "Colorado".

Barinaga llegó a Boca desde Belgrano en agosto del 2024 a cambio de 3 millones de dólares por la totalidad de la ficha. En esa posición, con Martirena cerca de emigrar a Santos, la "Acadé" de Juan Pablo Vojvoda cuenta solamente con Ezequiel Cannavo y Tobías Rubio.

Juan Barinaga, a un paso de dejar Boca para irse a Racing.

Las estadísticas de Barinaga en Boca

42 partidos oficiales.

3121 minutos.

0 goles.

3 asistencias.

7 amonestaciones.

0 expulsiones.

0 títulos.

El mercado de pases de Racing en julio de 2026

Refuerzos:

Ulises Ortegoza: Mediocampista mixto.

Alfonso "Pacha" Espino: Lateral izquierdo.

Matías Kranevitter: Mediocampista central.

Lautaro Díaz: Mediapunta o extremo.

Leonel Pérez: Volante de contención.

Bajas:

Baltasar Rodríguez: volante ofensivo, transferido a Estudiantes de La Plata.

Bruno Zuculini: mediocampista central que pasó a Nacional de Uruguay.

Franco Pardo: zaguero, vendido a Santos Laguna de México.

Gabriel Rojas: lateral izquierdo, transferido a Cruzeiro de Brasil.

Damián Pizarro: centrodelantero que se fue a Audax Italiano de Chile.

Tomás Pérez: centroatacante, cedido a Defensa y Justicia.