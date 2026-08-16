Chau Racing para dos campeones y un refuerzo desde Boca en la mira

Racing continúa a pleno en el mercado de pases, después de las tres derrotas consecutivas que calaron hondo en la institución y terminaron con los insultos al presidente Diego Milito en el "Cilindro". El club de Avellaneda está a punto de desprenderse oficialmente de dos jugadores más que fueron campeones, tanto de la Copa Sudamericana 2024 como de la Recopa 2025.

Los elegidos en esta oportunidad son nada menos que Gastón Martirena y Nazareno Colombo, quienes se marcharán a préstamo a Santos de Brasil y Talleres de Córdoba respectivamente. En el caso del lateral derecho uruguayo, lo haría por un año con una opción de compra a definir. En el caso del central, será por 18 meses con una opción también.

Racing ya cerró como refuerzo a Adonis Frías, que arribará cedido desde el propio Santos como parte de la misma operación de Martirena, a préstamo por una campaña. El entrenador de la "Academia", Juan Pablo Vojvoda, conoce al zaguero de 28 años y 1.81 metro, a quien ya dirigió tanto en el "Peixe" de San Pablo como en Defensa y Justicia. En tanto, a quien quieren contratar por estas horas para sustituir al "charrúa" es Juan Barinaga, de Boca Juniors.

Racing va por Barinaga, de Boca

El "Colo" quedó demasiado relegado en la consideración de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, ya que el titular allí es Leandro Lozano. Como el suplente es el juvenil Dylan Gorosito, el ex Belgrano de Córdoba analiza marcharse en este mercado de pases porque no tendrá demasiados minutos a lo largo del semestre. El lateral derecho rosarino de 25 años fue titular al comienzo del 2026 en la disputa con Marcelo Weigandt, aunque luego su caída en el rendimiento lo sacó de la formación del conjunto azul y oro con el transcurrir de los meses.

El problema para la "Acadé" ahora es que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme suele negarse a dar futbolistas a préstamo a clubes nacionales, por lo que el cuadro de Avellaneda debería comprar al menos una parte del pase del ex "Pirata". Desde La Docta, Barinaga llegó a Boca en agosto del 2024 a cambio de 3 millones de dólares por la totalidad de la ficha. En esa posición, ya sin Martirena, Racing cuenta apenas con Ezequiel Cannavo y Tobías Rubio.

Barinaga, relegado en Boca, está en el radar de Racing.

Los números de Barinaga en Boca