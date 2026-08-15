Racing suma preocupaciones: apriete de la barra, derrota y nueva lesión

Racing perdió con Banfield por la quinta fecha del Torneo Clausura el viernes 14 de agosto por la noche y profundizó su crisis. Para colmo, el equipo de Juan Pablo Vojvoda que recibió la visita de la barra brava horas antes de dicho compromiso sufrió un nuevo problema con uno de sus futbolistas. Ahora, con dicho certamen y la Copa Argentina como los únicos objetivos para lo que resta del 2026 para el club presidido por Diego Milito, tendrán que afrontar lo que viene sin Lautaro Díaz por una lesión.

Lautaro Díaz se lesionó y será baja en Racing

El extremo e 28 años que llegó proveniente del Cruzeiro de Brasil a modo de préstamo en el mercado de pases sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. La molestia tuvo lugar a mitad del primer tiempo cuando se vio obligado a salir del campo de juego para que en su lugar ingrese Elías Torres. Para colmo, los de Vojvoda perdieron el encuentro contra el "Taladro" de Pedro Troglio y están más que complicados en el campeonato además de estar afuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Hasta el momento, el conjunto de Avellaneda está en el puesto 12 de la tabla en la Zona B -clasifican sólo los primeros ocho a octavos- y perdió su tercer encuentro al hilo. Antes cayó con Argentinos Juniors y Tigre -también de local- también empataron contra Rosario Central y vencieron a Gimnasia de La Plata en el debut. El compromiso venidero será ante Belgrano de Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina y Díaz no será de la partida por la mencionada lesión.

Lautaro Díaz sufrió una lesión y será baja en Racing

Cuándo puede volver Lautaro Díaz a Racing después de la lesión

En principio no dirá presente contra el "Pirata" en el encuentro que se desarrollará el próximo miércoles 19 de agosto en el Estadio Único del Parque de La Pedrera en San Luis desde las 19.15. El ganador se verá las caras en cuartos de final contra el que triunfe entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors. Por otro lado, el delantero tampoco estaría justamente ante el "Xeneize" en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura cuatro días más tarde del cotejo mencionado en el Cilindro.

Las lesiones en Racing que complican el panorama para el 2026

Adrián "Maravilla" Martínez será la principal ausencia para lo que viene en el Clausura contra Boca Juniors, como también ante Independiente Rivadavia de Mendoza. El delantero se fue expulsado contra Argentinos Juniors y recibió tres fechas de suspensión. A su vez, Marco Di Cesare tuvo una rotura de peroné que le demandará varios meses de recuperación y dos futbolistas más tienen lesiones de las que tendrán que recuperarse.

Matías Zaracho y Duván Vergara, ambos están también afectados por problemas físicos. El volante sufrió un desgarro que lo mantiene fuera de la consideración del cuerpo técnico, mientras que el colombiano, en tanto, padece un esguince de rodilla que lo obligará a permanecer al menos un mes alejado de las canchas. Ahora, Lautaro Díaz tampoco estará a disposición y es un problema más para la "Academia".