Racing presentó a Leonel Pérez como refuerzo y ahora negocia por un defensor del fútbol brasileño que tuvo un destacado paso por el fútbol argentino.

Racing continúa moviéndose en el mercado de pases y, tras concretar la llegada de Leonel Pérez, ya trabaja en otra incorporación. La dirigencia de la "Academia" anunció oficialmente al mediocampista, que arribó desde Gremio para ocupar el lugar que dejó Santiago Sosa, mientras avanza por Adonis Frías, defensor de Santos y con pasado destacado en el fútbol argentino.

Este viernes, a horas de enfrentar a Banfield por el Torneo Clausura, el club de Avellaneda presentó al volante de 22 años. La operación del jugador surgido en Huracán se concretó bajo la modalidad de un préstamo por una temporada, con una alternativa para adquirir la totalidad de los derechos económicos del futbolista. En caso de que Racing decida ejecutar la opción de compra incluida en el contrato, Pérez extenderá automáticamente su vínculo con el club hasta diciembre de 2030.

El nuevo refuerzo ya había avanzado con los trámites habituales antes de concretar su llegada. De hecho, Pérez se realizó la revisión médica junto con Gastón Lodico, otro de los futbolistas incorporados por Racing en este mercado. Sin embargo, mientras Lodico pudo ser presentado con anterioridad e incluso integró la convocatoria para enfrentar a Banfield, Pérez tuvo que esperar para completar su llegada debido a un conflicto entre Huracán y el conjunto brasileño.

Esa situación también provocó que el mediocampista no pudiera ser incluido en la lista de convocados por Juan Pablo Vojvoda para el encuentro ante el "Taladro". Por eso, su estreno con la camiseta de Racing podría producirse en el próximo compromiso de la "Academia" por la Copa Argentina, cuando el conjunto de Avellaneda se mida con Belgrano por los octavos de final el miércoles a las 19.15.

Racing ya piensa en otro refuerzo: Adonis Frías

La llegada de Pérez no representa el cierre del mercado para Racing. La dirigencia continúa buscando alternativas para fortalecer el plantel y, según informó ESPN, tiene conversaciones avanzadas por Adonis Frías, actualmente en Santos de Brasil. El defensor central es un viejo conocido del fútbol argentino, ya que surgió de Defensa y Justicia, club en el que logró destacarse antes de continuar su carrera en el exterior.

De acuerdo con la información consignada en el archivo, Racing pretende incorporar a Frías mediante un préstamo con opción de compra. La negociación todavía está en desarrollo y podría incluir a un futbolista de Avellaneda como parte de la operación. El zaguero llegó a Santos en septiembre de 2025, después de su experiencia en León de México, y lleva 37 partidos disputados. Su vínculo con el conjunto brasileño se extiende actualmente hasta diciembre de 2028.

Las bajas que tendrá Racing ante Banfield en el Torneo Clausura 2026

La derrota por 2-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal dejó consecuencias que excedieron el resultado. Racing perdió a dos futbolistas importantes para el encuentro de este viernes y Vojvoda deberá encontrar soluciones para enfrentar al "Taladro". Una de las ausencias será la de Adrián “Maravilla” Martínez, quien vio la tarjeta roja durante el encuentro ante el "Bicho". El delantero fue expulsado luego de un codazo que fue revisado por el VAR y, de esta manera, no podrá estar disponible frente a Banfield.

La otra ausencia importante es la de Di Césare. El defensor sufrió una rotura de peroné que requirió una intervención quirúrgica que le demandará varios meses, por lo que se trata de una ausencia de largo plazo para Vojvoda. El entrenador perdió así una pieza habitual de la última línea justo cuando Racing necesita recuperar regularidad.

A las ausencias de Martínez y Di Césare se agregan Matías Zaracho y Duván Vergara, ambos afectados por problemas físicos. El volante sufrió un desgarro que lo mantiene fuera de la consideración del cuerpo técnico, mientras que el colombiano, en tanto, padece un esguince de rodilla que lo obligará a permanecer al menos un mes alejado de las canchas.