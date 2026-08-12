Milito rompió el silencio en Racing y sorprendió sobre los insultos de los hinchas: "Escuché"

Diego Milito reconoció el malestar de los hinchas de Racing, defendió su proyecto y admitió que la dirigencia debe mejorar la comunicación con los socios.

El presente institucional de Racing atraviesa horas de tensión y Diego Milito decidió dar la cara ante los socios durante la Asamblea de Representantes. El presidente de la "Academia" reconoció el enojo de parte de los hinchas, defendió el rumbo de su gestión y habló de la necesidad de mejorar la comunicación. Sin embargo, la jornada también expuso fuertes cuestionamientos de la oposición.

La Asamblea se desarrolló en el polideportivo del estadio de Racing en un contexto marcado por la preocupación de los hinchas. En el último partido disputado en el Cilindro, un sector de los simpatizantes había manifestado su descontento con insultos hacia Milito.

Ante este escenario, el presidente de Racing tomó la palabra y reconoció que la situación no le resulta indiferente. “Escuché el enojo de algunos hinchas, no me es indiferente. Estamos en un momento difícil, pero quiero que sepan que los escuchamos”, aseguró el dirigente durante su exposición ante los socios.

Milito también buscó remarcar su vínculo con la institución para transmitir empatía en medio de la crisis. “Soy de Racing, crecí en este club, he tenido la suerte de ganar campeonatos pero también pasé momentos malos. Cuando las cosas no se dan, los entiendo”, sostuvo.

El presidente, además, dejó una definición sobre su responsabilidad al frente de la institución: “Soy el presidente de todos, de los que me votaron y de los que no. Quiero brindarle todo para que las cosas salgan de la mejor manera”.

El Presidente de Racing defendió su proyecto y reconoció una falencia

A un año y medio de haber asumido la conducción de Racing, Milito ratificó que mantiene el mismo objetivo deportivo con el que llegó al cargo: que la Academia pueda competir por los principales objetivos en cada torneo. “Sigo sosteniendo la misma visión que siempre tuve: quiero que Racing sea protagonista en cada torneo. Soy el primero que quiere salir campeón”, afirmó.

Sin embargo, en medio de su defensa del proyecto, el presidente reconoció que existe un aspecto de la gestión que necesita ser corregido: la comunicación con los socios. Milito explicó que varias de las decisiones adoptadas por la dirigencia fueron tomadas pensando en el crecimiento de Racing a largo plazo, aunque admitió que ese proceso no siempre fue explicado de manera suficiente. “Tomamos decisiones con mirada a largo plazo para que Racing crezca sostenidamente, pero también entiendo que tenemos que explicarlo mejor al socio”, reconoció.

La declaración aparece en un momento delicado para la institución, en el que los resultados deportivos y algunas decisiones dirigenciales generaron cuestionamientos entre los simpatizantes. En otro tramo de su exposición, Milito apeló a uno de los conceptos más arraigados dentro de la identidad del club: “Racing está por encima de todos; han pasado jugadores, técnicos y presidentes. Lo más importante es el escudo, que nos necesita más unidos que nunca. Cuando estuvimos juntos, nunca fuimos derrotados”.

El mensaje tuvo un claro sentido de unidad en una Asamblea atravesada por las diferencias entre el oficialismo y los sectores opositores. Pero la tensión no desapareció. Cuando llegó el turno de los representantes de la minoría, el tono del encuentro cambió y aparecieron fuertes cuestionamientos sobre diferentes decisiones de la conducción.

La oposición apuntó contra el mercado de pases

Uno de los principales focos de discusión estuvo relacionado con la política de incorporaciones de Racing. Los representantes opositores reclamaron explicaciones sobre el dinero destinado al mercado de pases y señalaron que el club habría invertido cerca de 30 millones de dólares en futbolistas cuyo rendimiento estuvo por debajo de las expectativas, según su evaluación.

También cuestionaron la decisión de despedir a Gustavo Costas pocos meses después de que el entrenador hubiera renovado su contrato con la institución. A pesar de la dureza de los planteos, Milito decidió no responder directamente durante esa parte del debate. El presidente evitó intervenir frente a los cuestionamientos formulados por los representantes de la oposición. La respuesta oficial llegó a través del vicepresidente segundo, Martín Ferré, quien asumió la defensa de la dirigencia y respondió a las dudas vinculadas con los aspectos económicos de la gestión.

Una Asamblea que dejó expuesta la interna

La jornada terminó mostrando que las dificultades deportivas de Racing ya tienen una fuerte repercusión en la vida política e institucional del club. Por un lado, el oficialismo busca sostener el camino trazado por Milito y reivindica las decisiones tomadas con una perspectiva de largo plazo. Del otro, la oposición reclama respuestas por los resultados, las incorporaciones y distintas determinaciones adoptadas durante la gestión.

En ese escenario, Milito eligió un discurso conciliador. Reconoció la bronca existente entre los hinchas, aseguró que la dirigencia escucha los reclamos y llamó a recuperar la unidad alrededor de Racing. Sin embargo, el intercambio durante la Asamblea dejó una señal clara: la crisis deportiva ya trascendió el campo de juego y comenzó a impactar de lleno en la política interna de la Academia.