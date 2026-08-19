Boca le ganó a Recoleta a pura contundencia y ahora está en cuartos de final

Boca Juniors confirmó su gran presente y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana con una exhibición de jerarquía en el Estadio Defensores del Chaco. Tras el 3-1 obtenido en la ida en La Bombonera, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena volvió a superar a Deportivo Recoleta, esta vez con una goleada por 4-0 que le permitió avanzar con contundencia.

Ante una multitud de hinchas "xeneizes" que hicieron sentir al estadio como una sucursal de La Bombonera, Boca impuso condiciones desde el inicio. El marcador se abrió gracias a Santiago Ascacíbar, quien ratificó su gran momento goleador aprovechando un rebote en el área. Poco después, Sebastián Villa amplió la ventaja con un remate certero, dejando sin respuestas al conjunto paraguayo, que había intentado resistir en los primeros minutos.

En el complemento, lejos de conformarse, el equipo argentino mantuvo la intensidad. Miguel Merentiel y Alan Velasco completaron la goleada con dos golazos que terminaron de sentenciar la historia. El encuentro también tuvo un condimento especial: el debut del delantero ecuatoriano Enner Valencia, quien sumó sus primeros minutos con la camiseta azul y oro.

A pesar de la sensible baja de su capitán, Leandro Paredes, el equipo de Arruabarrena mostró variantes tácticas interesantes. Con un esquema 4-1-4-1, el DT logró equilibrar el mediocampo y darle mayor libertad a sus hombres de ataque. La actuación de Ascacíbar, quien se convirtió en una pieza clave llegando desde atrás, volvió a ser destacada, reafirmando la idea de juego que el entrenador ha logrado imprimir en este semestre.

Con esta victoria, Boca no solo selló el pase a la siguiente fase, sino que también igualó una de sus marcas históricas de goleadas como visitante en torneos internacionales (4-0, similar a lo logrado ante América de Cali en 2003).

El "Xeneize" continúa su curva ascendente, combinando resultados positivos con un funcionamiento colectivo que ilusiona a todo el mundo boquense. Ahora, el equipo se prepara para los cuartos de final, manteniendo intacto el sueño de alzar el trofeo continental en un semestre que, tras este triunfo, se vuelve cada vez más prometedor.