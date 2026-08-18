Murió una gloria de Independiente y hay luto en el fútbol argentino: quién fue Eduardo Maglioni

Murió Eduardo Maglioni, gloria de Independiente que fue campeón seis veces y mantiene un récord Guinness por sus tres goles en 111 segundos.

El fútbol argentino vuelve a despedir a una de sus grandes figuras. Eduardo Maglioni, gloria de Independiente, murió este martes 18 de agosto de 2026 a los 80 años. Campeón seis veces con el "Rojo", fue protagonista de una de las etapas más memorables de la institución y dejó un récord Guinness vigente, con los tres goles que convirtió en apenas 111 segundos ante Gimnasia.

La noticia fue confirmada por Independiente, que recordó al exdelantero con un mensaje cargado de emoción. La institución destacó especialmente el vínculo que Maglioni mantuvo con el club durante toda su vida. “Estuvo ligado al club hasta sus últimos días, entregando hasta el final el amor que tenía por Independiente. Hasta siempre, Eduardo. Te vamos a extrañar”, publicó el Rojo en sus redes sociales.

Maglioni fue parte importante en los seis títulos que obtuvo y formó parte de un período inolvidable para la institución, con 58 goles en 135 partidos. Entre sus conquistas aparecen dos Copas Libertadores y una Copa Intercontinental, además de otros títulos que ayudaron a construir la historia del club de Avellaneda.

De Reconquista a la gloria con Independiente

Maglioni nació el 14 de abril de 1946 en Reconquista, Santa Fe. Su infancia estuvo marcada por el fútbol y desde muy pequeño mostró una pasión que terminaría convirtiéndose en su profesión. “Yo nací con una pelota de fútbol y fue el mejor juguete que tuve”, recordó años después. Incluso contó que a los seis años iba a la escuela a caballo.

Sus primeros pasos fueron en Central Reconquista y posteriormente en Atlético Adelante, siempre como centrodelantero. Su capacidad para convertir goles llamó rápidamente la atención y terminó siendo incorporado por Sarmiento de Resistencia.

Con el conjunto chaqueño tuvo una particular presentación: en 1965 disputó un amistoso contra Boca y, pese a la derrota 3-1, consiguió marcarle un gol al histórico arquero Antonio Roma. También convirtió ante el Santos de Pelé durante una visita del conjunto brasileño a Chaco.

El día que se probó en Independiente con otro nombre

En 1968 llegó finalmente a Buenos Aires con la intención de jugar en River. Sin embargo, esa posibilidad no se concretó y apareció Independiente. El club de Avellaneda le ofreció realizar una prueba. Maglioni tenía miedo de que en River descubrieran que estaba buscando otra alternativa, por lo que tomó una decisión insólita: se presentó con un nombre falso, Antonio Fernández.

La estrategia funcionó a la perfección. Marcó tres goles durante la prueba y consiguió quedarse en Independiente. Su debut oficial llegó el 12 de octubre de 1969, en un partido ante Quilmes. Independiente ganó 2-0 y los dos tantos fueron convertidos por Maglioni. “Hice goles importantes, no muchos, pero importantes”, fue una de las frases con las que el propio delantero resumió su paso por el club.

Maglioni en uno de sus primeros partidos en Independiente.

Una pieza de la época dorada del Rojo, con un récord Guinnes

Su primer título con Independiente llegó en el Metropolitano de 1970, dirigido por Pedro Dellacha y acompañado por grandes nombres como Pepé Santoro, Chivo Pavoni, José Omar Pastoriza, Chirola Yazalde, Raúl Bernao y Aníbal Tarabini.

En aquella campaña, Maglioni comenzó como alternativa y marcó cinco goles. Un año después, tras la salida de Yazalde al fútbol portugués, ganó protagonismo y se consolidó como el centrodelantero titular. En ese campeonato convirtió 11 tantos. Pero su momento más recordado llegaría en la Copa Libertadores de 1972.

Maglioni sufrió varias lesiones musculares durante su carrera y prácticamente no pudo participar de aquella edición de la Libertadores. Sin embargo, consiguió recuperarse para disputar la final ante Universitario de Perú. Después del empate 0-0 en Lima, la definición se trasladó a la vieja Doble Visera. Allí, Maglioni fue titular y terminó siendo decisivo: marcó los dos goles del triunfo 2-1 que consagró campeón a Independiente.

Su esfuerzo fue todavía mayor porque llegó al partido lesionado. Jugó infiltrado y, según el relato recuperado en el documento, entre lágrimas le pidió al médico que lo ayudara a continuar. “Juego 15 minutos, defino el partido y salgo”, habría dicho. Cumplió: convirtió el segundo tanto y luego fue reemplazado por Manuel Magán.

En 1973 volvió a conquistar la Libertadores con Independiente y protagonizó, además, una actuación que quedó registrada para siempre. Frente a Gimnasia, por el Torneo Metropolitano, Maglioni convirtió tres goles en apenas 111 segundos. La marca quedó asentada como récord Guinness y se convirtió en uno de los episodios más singulares de su trayectoria.

Ese mismo año también integró el equipo que viajó a Italia para disputar la Copa Intercontinental contra Juventus. Una lesión casi le impidió viajar, pero finalmente fue titular en el histórico encuentro del Estadio Olímpico de Roma. Independiente ganó 1-0 con un gol de Ricardo Bochini, luego de una combinación con Daniel Bertoni.

Maglioni sostiene la Copa Intercontinental ganada en 1973, contra Juventus.

El retiro y su vínculo eterno con Independiente

Después de su etapa en el Rojo, Maglioni continuó su carrera en Huracán y luego emigró a Colombia. Allí jugó para Millonarios, Atlético Nacional de Medellín y Unión Magdalena. Las lesiones que lo habían acompañado durante buena parte de su carrera terminaron influyendo en su decisión de retirarse. En 1976 dejó definitivamente el fútbol profesional.

A pesar de haberse alejado de las canchas, nunca perdió el vínculo con Independiente. Mantuvo una amistad cercana con Pepé Santoro y el Polaco Semenewicz y permaneció ligado afectivamente a la institución durante el resto de su vida.

La muerte de Eduardo Maglioni deja una profunda tristeza en Independiente y en el fútbol argentino. Se va una de las figuras que protagonizaron la época dorada del Rojo, pero queda su legado: seis títulos, goles decisivos y un récord Guinness que todavía forma parte de la historia del fútbol