Independiente busca DT y dio un paso con Jadson Viera, el DT uruguayo que viene de ser campeón con Nacional y que busca dar el salto tras pocos años como entrenador.(Gastón Britos/Focouy).

Independiente busca empezar de nuevo después de la abrupta salida de Gustavo Quinteros y hay un nombre que tomó fuerza en las últimas horas. Se trata de Jadson Viera, entrenador uruguayo que se reunió con la dirigencia, recorrió el predio de Villa Domínico y que quiere dar el salto tras haber sido campeón a pesar de contar con pocos años de experiencia.

Según informó ESPN, la candidatura de Viera no quedó solamente en una conversación. Este viernes tuvo una reunión presencial con el presidente del "Rojo", Néstor Grindetti, y otros dirigentes. Al finalizar la misma, recorrió el predio que el club tiene en Villa Domínico junto a integrantes de su cuerpo técnico, entre ellos Ribair Rodríguez, exjugador de Belgrano y Boca.

El nombre de Viera habría sido acercado por un dirigente cercano a la conducción y, después de esta primera charla, parece haber tomado ventaja sobre otros candidatos. Los otros nombres evaluados son Omar De Felippe, Rubén Darío Insúa y Ricardo Gareca. Todavía no está definido, pero el encuentro formal da señales que podría haber acuerdo entre las partes.

Campeón en Argentina y una carrera que recién empieza

Viera tiene 45 años y nació en Brasil. Pero su historia futbolística se construyó, principalmente, en Uruguay. Allí se convirtió en un jugador reconocido, especialmente por sus pasos por Danubio y Nacional. Como defensor, jugó profesionalmente entre 2001 y 2017. En Danubio dejó una marca importante: fue campeón uruguayo en tres oportunidades. Después pasó por Nacional, donde también consiguió dos títulos locales.

Argentina tampoco le resulta un territorio desconocido. Entre 2007 y 2010 vistió la camiseta de Lanús, donde fue parte del plantel que ganó el Torneo Apertura bajo la conducción de Ramón Cabrero. Aquella experiencia como futbolista en el país podría ser uno de los puntos a favor de su candidatura para Independiente.

El aprendizaje al lado del Cacique Medina

Pero su historia con el buzo de DT comenzó cuando dejó de jugar, ya que no tardó en meterse en los cuerpos técnicos. El exjugador eligió aprender al lado de uno de los entrenadores uruguayos de mayor recorrido reciente: Alexander “Cacique” Medina. Viera fue ayudante de campo de Medina durante distintas etapas. Primero estuvieron juntos en Nacional, en 2018 y después llegó Talleres, donde trabajaron entre 2019 y 2021.

El recorrido continuó en Brasil, con Inter de Porto Alegre, y luego en Vélez, entre 2022 y 2023. Fueron varios años viendo el fútbol desde otro lugar. Ya no desde adentro de la cancha, sino desde el banco, el análisis y la planificación. En 2024 llegó el momento de dejar de ser asistente y asumir su primer desafío como entrenador principal. Y allí apareció Boston River.

Su primera experiencia como entrenador

Su etapa en Boston River fue la que empezó a instalar su nombre dentro del fútbol uruguayo. Con Viera al frente, el equipo terminó tercero en la Tabla Anual y consiguió la clasificación a la Copa Libertadores. Después disputó la Copa Sudamericana y tuvo que enfrentarse justamente con Independiente en la fase de grupos.

El antecedente es particular: Boston River perdió los dos partidos contra el "Rojo". Más allá de esos resultados, el ciclo del entrenador dejó números importantes. ya que Viera acumuló 39 victorias, 21 empates y 29 derrotas. No era todavía un técnico de largo recorrido. Pero empezaba a construir algo.

El título que cambió su historia

A fines de 2025 apareció una oportunidad especial. Viera asumió en Nacional para hacerse cargo del tramo final del Campeonato Uruguayo, después de la salida de Peirano, y consiguió lo que muchos entrenadores necesitan años para alcanzar.

Nacional llegó a la definición y derrotó a Peñarol en la final, con Viera como conductor. El título terminó de darle peso a una candidatura que hasta entonces se había sostenido principalmente en su crecimiento y en su trabajo en Boston River.

Pero el fútbol tiene muchas vueltas y, pocos meses después, el entrenador dejó Nacional. Una serie de resultados negativos provocó su salida a comienzos de 2026. Su registro en ese período fue de cuatro triunfos, cinco empates y tres derrotas. Ahora aparece Independiente.