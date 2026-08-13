Independiente echó a Gustavo Quinteros después de la durísima eliminación a manos de Atlético Tucumán con goleada 4 a 0 en los octavos de final de la Copa Argentina y ya hay tres candidatos para reemplazarlo.. En principio, Hugo Tocalli se mantendría como interino en el "Rojo" de Avellaneda para afrontar lo que viene, pero otros dos se perfilan para tomar las riendas de un equipo al que sólo le queda pelear el Torneo Clausura.

Quiénes son los candidatos a dirigir a Independiente tras el despido de Quinteros

Además de Tocalli, actualmente Rubén Darío Insúa y Omar De Felippe son dos entrenadores que no tienen trabajo, por lo que no serían una mala alternativa para el cargo. Ambos están ligados al "Rey de Copas" y esto último sería clave para que la dirigencia elija a uno como nuevo DT. El "Gallego" fue jugador del club y campeón, mientras que el exsoldado de Malvinas lo devolvió a Primera en 2014 y se fue por diferencias con la Comisión Directiva de aquel entonces.

Hugo Tocalli tomará las riendas de Independiente de manera interina

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