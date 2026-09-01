Por qué Racing lanzó una camiseta negra y amarilla: la curiosa historia detrás

Racing lanzó una nueva camiseta oficial que estrenará frente a Atlético Tucumán el domingo 6 de septiembre a las 21.30 como local, en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. La flamante remera, que será la tercera equipación para esta temporada, llamó la atención porque es amarilla y negra. No tiene nada que ver con el celeste y el blanco, sus colores tradicionales.

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Después de la presentación a través de las redes sociales tanto de la "Academia" como de Nike, su auspiciante principal en la vestimenta bajo la gestión de Diego Milito como presidente, salió a la luz el motivo principal por el que la institución tomó esta decisión en plena crisis futbolística. La razón tiene que ver con la historia de una de las entidades más populares del fútbol argentino, fundada el 25 de marzo de 1903.

Por qué la tercera camiseta de Racing es negra y amarilla

La causa es meramente histórica. Es que la primera remera de la "Academia" desde su fundación pudo haber sido con bastones amarillos y negros. Sin embargo, la similitud con los colores de Peñarol de Uruguay en 1904 obligó a que se repensara la postura, que duró apenas unos días. La solicitud oficial de la entidad para jugar con esa vestimenta fue rechazada.

Se trató de una discusión que protagonizó la Comisión Directiva de Barracas al Sur, que presidía Pedro Werner. Algunos años más tarde, el socio fundador Germán Vidaillac se inspiró en una revista francesa para darle el nombre: Racing Club.

Racing lanzó una inesperada camiseta negra y amarilla que estrenará ante Atlético Tucumán (fotos: Racing y Nike oficial).

Recién en 1910, siete años después de su fundación, surgieron los tradicionales colores celeste y blanco, que acompañaron al equipo hasta hoy. En aquella época, fue en conmemoración del centenario de la Revolución de Mayo, inspirándose en la bandera de Argentina. En 1973, la "Acadé" también se vistió de negro y amarillo en ciertos encuentros.

Mediante un posteo en el perfil oficial de X (ex Twitter), desde la entidad de Avellaneda escribieron que "en 1904 se solicitó un permiso para que la camiseta sea negra y amarilla. Fue rechazado. 122 años después, ve la luz. porque a Racing nadie le dice que no". Además, adjuntaron el archivo de esa época de la solicitud escrita que finalmente fue denegada.

El detalle distintivo está en el pecho: la camiseta oficial luce el escudo histórico de la institución, el mismo que acompañó a aquel primer grupo de apasionados en 1903, en reemplazo puntual del escudo actual como gesto de homenaje directo a los orígenes del club.

En diversas publicaciones, el cuadro de Avellaneda insistió con que "a Racing nadie le dice que no" y promocionó la flamante vestimenta: "Conseguí el tercer kit 2026 Edición Limitada en https://locademia.racingclub.com.ar y nuestras tiendas de Avellaneda, Villa del Parque y Microcentro". Y remataron, junto a un video ficticio ambientado en aquella época: "A nosotros? No. Una camiseta con historia. LA PRIMERA LOCURA. Sale a la luz 122 años después. Tercer kit ya disponible en Nike".

Racing lanzó una inesperada camiseta negra y amarilla que estrenará ante Atlético Tucumán (fotos: Racing y Nike oficial).

¿Cuánto sale la nueva camiseta de Racing negra y amarilla?

El precio de la nueva tercera camiseta negra y amarilla de Racing Club (diseñada por Nike en homenaje a los colores solicitados en 1904) es de 220.000 pesos argentinos para la versión de jugador (match) y desde $150.000 para la versión de hincha (stadium).

Cómo comprarla:

Tienda online oficial: se puede adquirirla de forma digital a través de Locademia Tienda Oficial Racing Club o en la sección de accesorios y equipos de Nike Argentina.