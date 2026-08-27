Ricky Centurión lapidó al Chacho Coudet tras la eliminación de River: "Todo vuelve"

La eliminación de River Plate ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026 generó repercusiones más allá del estadio Monumental. Apenas terminó el partido, Ricardo Centurión publicó un duro mensaje en las redes sociales contra Eduardo “Chacho” Coudet, entrenador con quien tuvo un conflicto en Racing, y horas después el exfutbolista contó detalles de la relación que tuvieron.

River quedó afuera de la Sudamericana después de perder en la definición por penales. La eliminación del conjunto dirigido por Coudet generó un fuerte impacto en el fútbol argentino y rápidamente aparecieron las primeras reacciones.

Una de ellas llegó desde las redes sociales de "Ricky" Centurión. El exjugador de Racing y Boca Juniors publicó una historia de Instagram con fondo negro y una frase que no tardó en despertar comentarios. “Todo vuelve. Cuánto tiempo esperando esto jajajajaja”, escribió Centurión apenas finalizó el encuentro.

Centurión fulminó a Coudet y recordó su episodio en Racing.

En aquella primera publicación no mencionó ni a River ni a Coudet. Sin embargo, el antecedente que existe entre el exfutbolista y el entrenador hizo que el mensaje fuera rápidamente interpretado como una provocación dirigida hacia el actual técnico del equipo de Núñez. La especulación duró poco. Algunas horas después, Centurión confirmó que efectivamente su mensaje tenía como destinatario al entrenador.

Centurión recordó su conflicto con Coudet en Racing: "No me atendió"

El exfutbolista aprovechó la repercusión de su publicación para explicar los motivos de su enojo con el técnico, al que cuestionó por una situación ocurrida durante su paso por Racing en diálogo con el periodista Gastón Edul, durante una transmisión de stream en vivo con Davoo Xeneize.

“Claramente sí, fue por eso. Conmigo no fue un tipo honesto... Más allá de yo hacerme cargo siempre de que hice una cagada, después de estar un mes tirado en el Tita Mattiussi, fui a golpearle la puerta del vestuario y no me atendió”, relató Centurión.

La referencia apunta a uno de los momentos más conflictivos de la relación entre ambos. El exjugador reconoció su responsabilidad por lo ocurrido, pero sostuvo que también esperaba otra actitud por parte del entrenador. Su crítica fue todavía más dura al recordar lo sucedido después de aquel episodio. “Ahí se ven los verdaderos hombres. Y después, en ningún club creo que le va bien. Solamente salió campeón en Racing y no me llamó ni para levantar el trofeo...”, disparó finalmente.

El fuerte episodio entre Centurión y Coudet en Racing

Para comprender el origen de esta disputa es necesario remontarse a 2019, cuando Centurión y Coudet coincidieron en Racing. El episodio que marcó para siempre su relación tuvo lugar durante un partido frente a River en el Monumental. Coudet decidió mandar al futbolista al terreno de juego, pero la situación terminó derivando en una discusión entre ambos cerca del banco de suplentes.

El intercambio fue subiendo de tono hasta que Centurión terminó empujando al entrenador, en una escena que tuvo una enorme repercusión en aquel momento. Después de ese enfrentamiento, el mediocampista fue separado del plantel profesional y quedó apartado de la consideración del cuerpo técnico.

La "Academia" se jugaba el campeonato de la Liga Profesional, que igualmente terminó ganando, pero no pudo contar con una de sus principales figuras para los últimos partidos. Años más tarde, aquella disputa volvió a aparecer públicamente, esta vez a partir de una reacción de Centurión vinculada con la actualidad de Coudet.