No se vio en TV: el gesto de Coudet tras quedar eliminado ante Independiente Santa Fe

Con la mirada desencajada, el rostro tenso y un tono de voz inusualmente medido, Eduardo "Chacho" Coudet se fue del campo de juego del Estadio Monumental tras el durísimo revés de su equipo. La derrota por penales frente a Independiente Santa Fe de Colombia selló la eliminación de River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana, desatando una marea de silbidos e incertidumbre en el mundo millonario.

Rápidamente se fue del campo esquivando los micrófonos, el DT no miró a nadie y apenas Asprilla anotó el gol que dejó eliminado al equipo se fue y dejó una imagen que no se vio por televisión en una de las noches más complejas desde su llegada al banco de Núñez.