Tragedia en River: murió un hincha tras la eliminación de la Copa Sudamericana vs. Independiente Santa Fe

River Plate quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder por penales con Independiente Santa Fe, pero el momento más triste se dio ni bien terminó el partido. En la tribuna San Martín, un hincha sufrió una descompensación y murió a pesar de los intentos de reanimarlo. Minutos antes del ataque cardíaco, fue el propio simpatizante quien manifestó estar sufriéndolo.

Murió un hincha de River en el Monumental

Según adelantó el medio Doble Amarilla en las primeras horas de la madrugada, el hincha murió en el balcón de la San Martín Alta después de descompensarse. A su vez, aseguraron que "no dio respuestas a las tareas de salvamento". Por su parte, la institución no publicó un comunicado oficial al respecto en sus cuentas oficiales o página web.

Murió un hincha de River en el Monumental

La eliminación de River de la Sudamericana en el Monumental

El "Millonario" vivió una jornada para el olvido ante su gente después de estar ganando 1 a 0 con el gol de Sebastián Driussi, pero el visitante llegó al empate de penal. Luego, en los penales brilló Santiago Beltrán atajando tres pero erró el suyo y los colombianos avanzaron a cuartos de final donde se cruzarán con Vasco Da Gama. En la misma instancia está Boca Juniors, que se medirá ante San Pablo buscando un lugar en semifinales del torneo continental.

La derrota del conjunto de Núñez en condición de local significó´un punto de quiebre para el ciclo de Eduardo "Chacho" Coudet. El entrenador de River se fue cerca de las 2.30 de la mañana del Monumental y este jueves 27 de agosto brindará una conferencia de prensa en la que anunciará que dejará el cargo. De esta manera, comienza la danza de nombres para reemplazarlo en un durísimo momento del club que no encuentra el rumbo y sólo le queda el Clausura.

Qué chances tiene River de clasificar a la Libertadores 2027

Por supuesto, el panorama para el "Millonario" no es para nada favorable en este 2026. Con Coudet al mando se despidieron tempranamente de la Copa Argentina con Aldosivi en 16avos de final y perdieron 3 a 1. También, a pesar de haber hecho una buena fase de grupos y terminando invicto, River quedó afuera de la Sudamericana con Independiente Santa Fe, incluso con un equipo plagado de estrellas tras el fuerte mercado de pases. No sirvió y ahora apuntan a dos posibilidades.

Las chances que le quedan a la "Banda" son ganar el Torneo Clausura, en el cual tampoco atraviesa su mejor momento. De hecho, ocupan el lugar 14 de la Zona B con sólo cuatro puntos y están a cinco de Gimnasia de La Plata que hoy sería el último clasificado a octavos de final con varias fechas por delante. La alternativa restante es quedar bien posicionado en la tabla de las copas, en la cual está a siete de Vélez que hoy ingresaría a la Libertadores junto a Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors. Más cerca está de la Sudamericana, aunque sólo sería un "premio consuelo" para River.

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