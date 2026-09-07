Papelón: Racing perdió en la última contra Atlético Tucumán, está último en su zona y se fue silbado por los hinchas

Duro golpe para Racing en Avellaneda: Atlético Tucumán le ganó en la última del partido y lo dejó en el fondo de la Zona A/ Crédito: @ATOficial (X).

Racing sufrió una dura derrota en condición de local y profundizó su crisis en el fútbol argentino: la 'Academia' perdió por 2 a 1 frente a Atlético Tucumán por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 y, con este resultado, quedó último en la Zona B con apenas cinco unidades. Por su parte, el 'Decano' se acomodó en los primeros puestos con 13 puntos, a tan sólo tres del líder Argentinos Juniors. Lautaro Godoy y Ramiro Ruiz Rodríguez fueron los autores de los tantos de la visita, mientras que Leonel Pérez había igualado el trámite en el complemento.

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El cuadro de Avellaneda sigue sin levantar cabeza y se fue duramente reprobado por sus hinchas, que con silbidos e insultos expresaron su malestar por el pésimo presente que atraviesa el equipo. El próximo fin de semana visitará a Huracán en Parque Patricios con el objetivo de revertir el flojo momento que atraviesa y para volver a meterse en la pelea por entrar a puestos de playoffs.

El resumen de la insólita derrota de Racing ante Atlético Tucumán

El partido comenzó torcido para la 'Academia', que desde los primeros minutos sufrió los ataques del conjunto tucumano. A los diez minutos, una infracción de Ulises Ortegoza sobre Ignacio Galván adentro del área derivó en un penal, que Pablo Chavarría cobró después de chequear en el VAR. Sin embargo, Facundo Cambeses adivinó la intención de Leandro Díaz y contuvo el remate.

El asedio del 'Decano' no aflojó, y los dirigidos por Julio Falcioni encontraron poco después el primer gol del partido. Nicolás Laméndola controló con gran categoría dentro del área un centro llovido, asistió a Lautaro Godoy y el número 31 soltó un tiro preciso, inatajable para el arquero de la 'Academia'.

A la media hora de partido tuvo lugar una situación insólita: el entrenador Juan Pablo Vojvoda decidió realizar dos modificaciones por el mal desempeño del equipo, y Gastón Lodico y Matías Zaracho ingresaron en lugar de Matko Miljevic y Ulises Ortegoza. El volante ofensivo de la 'Academia' salió del terreno de juego visiblemente contrariado por la decisión del DT, incluso amagó con retirarse directamente hacia el vestuario pero fue detenido por sus compañeros para que se quede en el banco de suplentes.

En el complemento, el entrenador local hizo ingresar a Duván Vergara por Tomás Conechny y el cuadro de Avellaneda empezó a encontrar su mejor funcionamiento. Poco a poco comenzó a generar más situaciones de peligro en el arco defendido por Luis Ingolotti, y a los 26 minutos del complemento Leonel Pérez se encontró con una pelota sucia dentro del área y decretó el empate.

Racing perdió de local y sigue sin levantar cabeza / Crédito: @RacingClub (X).

Pero el gran segundo tiempo de Racing quedó opacado en el tiempo de descuento: a falta de dos minutos para el silbatazo final, Ramiro Ruiz Rodríguez empujó la pelota solo debajo del arco después de una asistencia de Compagnucci y puso el 2 a 1 definitivo. A pesar de que en un primer momento fue invalidado por offside, el tanto de la 'Triple R' terminó siendo válido a instancias del VAR.

Los próximos compromisos de Racing en el Torneo Clausura 2026

El conjunto que dirige Vojvoda volverá a jugar el domingo 13 de septiembre, cuando visite a Huracán por la fecha 9; el encuentro está programado para las 21:30, en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Luego, por la fecha 10, Racing recibirá a Sarmiento el viernes 18 de septiembre a las 21:15.