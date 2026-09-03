Racing pudo cerrar al último refuerzo y acabó con el papelón: "Esta gente no entiende nada"

Racing pudo cerrar al último refuerzo sobre el final del mercado de pases del fútbol argentino y terminó con el papelón, después de los palazos del Presidente de Racing de Córdoba. El mandamás de su homónimo de "La Docta", Manuel Pérez, disparó munición gruesa acerca de los manejos del club presidido por Diego Milito en este tipo de situaciones.

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Luego de varias idas y vueltas, finalmente la "Academia" de Avellaneda concretó el fichaje de Leandro Córdoba, delantero de 21 años. El extremo arribará al "Cilindro" a cambio de 650.000 dólares por el 50% del pase, además de la opción de adquirir otro 30% de la carta a futuro por una cifra que todavía no trascendió públicamente. También se negocia por estas horas que un 30% de una eventual futura venta sea destinado para la institución de Nueva Italia, además de que desde Buenos Aires se harán cargo de los temas impositivos a resolver.

Los palazos del Presidente de Racing de Córdoba a Racing de Avellaneda: "Por algo les va como les va"

Córdoba viajó desde su provincia a Buenos Aires para realizarse la revisión médica, pero el traspaso todavía no estaba hecho. Durante la entrevista con el Canal Show Sport, Pérez disparó munición gruesa el miércoles 2 de septiembre de 2026. Desde "La Docta", el mandamás de la entidad de Nueva Italia aseveró que "en este momento la operación está caída, más allá de que el jugador esté allá...".

"De acá a las 18 horas puede cambiar porque hay predisposición, pero a mí no me presiona nada. Acá se va a firmar lo que quiera Racing de Córdoba; si ellos no acceden a lo que queremos, Leandro va a tener que estar acá mañana entrenando", arremetió el directivo.

"A mí me sorprende que lo den por hecho en Buenos Aires. Yo hablé claramente con el representante, pero parece que los muchachos de Racing de Avellaneda no entienden o deben saber que estamos en necesidad económica y quieren hacer el negocio que ellos plantean", cruzó con dureza. "Esta gente no entiende nada. Nos dijeron que no podían seguir negociando porque no tenían los 200 mil dólares para arrancar, aunque parezca mentira. Lo hicieron viajar, le hicieron la revisión médica y todo. Si se manejan así… Por algo les va como les va", insistió.

"Tenemos tres puntos donde no nos vamos a mover. La operación es por un monto de 650 mil dólares por el 50%", detalló Pérez. Por último, el titular de Racing de Córdoba dijo: "Hay un tema de impuestos del que tienen que hacerse cargo ellos. Y la opción de compra del 30% en caso de que el jugador juegue tantos minutos, ellos estarían obligados a hacer uso. Estamos estancados ahí y el libro cierra hoy".

Los números de Leandro Córdoba en Racing de Córdoba

20 partidos, 14 como titular.

5 goles.

3 asistencias.

0 títulos.

Leandro Córdoba, el protagonista en Racing sobre el final del mercado de pases.

Quién es Leandro Córdoba, el último refuerzo de Racing

Se trata de un extremo de 21 años que arriba desde la Primera Nacional, con la compra de un porcentaje del pase que todavía no trascendió públicamente. Después de la salida a préstamo de Santiago Solari a Newell´s, la "Academia" concretó el traspaso de uno de los juveniles más interesantes de la segunda división del país. Todo indica que este mismo miércoles 2 de septiembre del 2026 se hará la revisión médica. Es un atacante por las bandas con desequilibrio, atrevimiento y gambeta para asistir en tres cuartos de cancha.

Nacido el 12 de mayo de 2005, Córdoba llegó a Racing de Nueva Italia para comienzos de la temporada 2026 de la Primera Nacional, proveniente de una liga regional, y rápidamente pasó del anonimato a ser figura del equipo por sus buenos rendimientos. Hasta fines de 2025 se desempeñó en Sportivo Devoto, equipo de la Liga Regional de San Francisco, donde marcó 33 goles y se consagró en el Torneo Apertura y el Clausura.

"Lea" dio el salto a la Primera Nacional por recomendación de Ramiro Torres, ya exentrenador del conjunto con Pablo Motta, quien lo conocía desde hacía varios años y no dudó. Córdoba tuvo un breve paso por Belgrano de la misma provincia, aunque lamentablemente para él apenas duró un mes y medio en el "Pirata" para regresar a Nueva Italia. "Se entrenaba con los chicos de la AFA, pero extrañaba y era delicado con la comida... Algunos chicos en la pensión se quejaron porque me cocinaban cosas diferenciadas y no se pudo acomodar esa cuestión", detallaron desde "La Docta".

Tras volver a su pueblo, el atacante debutó en la Primera con 16 años en Sportivo Devoto y allí se quedó hasta ser llamado por Racing. Antes de ello estuvo cerca de sumarse a la Reserva de Instituto, pero le dijo que no. “Me llamaron de Instituto también, pero me convenció la propuesta de Racing porque ellos sí me hacían un contrato. Tengo una familia y pensé en lo que más me servía. Estoy muy agradecido a Racing porque me abrió las puertas viniendo de abajo”, declaró Córdoba, que ahora se sumará a la otra "Academia", la de Avellaneda.