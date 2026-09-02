Racing cerró al último refuerzo sobre el final del mercado de pases

Racing acaba de cerrar al último refuerzo en el mercado de pases del fútbol argentino y se trata de un delantero, posición en la que el entrenador Juan Pablo Vojvoda necesitaba fortalecer el plantel profesional. Después de tres meses en esta ventana de transferencias y apenas con el fichaje de Lautaro Díaz en la ofensiva, ahora el club presidido por Diego Milito sumará a Leandro Córdoba desde Racing de Córdoba.

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Quién es Leandro Córdoba, el delantero que llega a Racing desde el Ascenso

Se trata de un extremo de 21 años que arriba desde la Primera Nacional, con la compra de un porcentaje del pase que todavía no trascendió públicamente. Después de la salida a préstamo de Santiago Solari a Newell´s, la "Academia" concretó el traspaso de uno de los juveniles más interesantes de la segunda división del país. Todo indica que este mismo miércoles 2 de septiembre del 2026 se hará la revisión médica. Es un atacante por las bandas con desequilibrio, atrevimiento y gambeta para asistir en tres cuartos de cancha.

Nacido el 12 de mayo de 2005, Córdoba llegó a Racing de Nueva Italia para comienzos de la temporada 2026 de la Primera Nacional, proveniente de una liga regional, y rápidamente pasó del anonimato a ser figura del equipo por sus buenos rendimientos. Hasta fines de 2025 se desempeñó en Sportivo Devoto, equipo de la Liga Regional de San Francisco, donde marcó 33 goles y se consagró en el Torneo Apertura y el Clausura.

"Lea" dio el salto a la Primera Nacional por recomendación de Ramiro Torres, ya exentrenador del conjunto con Pablo Motta, quien lo conocía desde hacía varios años y no dudó. Córdoba tuvo un breve paso por Belgrano de la misma provincia, aunque lamentablemente para él apenas duró un mes y medio en el "Pirata" para regresar a Nueva Italia. "Se entrenaba con los chicos de la AFA, pero extrañaba y era delicado con la comida... Algunos chicos en la pensión se quejaron porque me cocinaban cosas diferenciadas y no se pudo acomodar esa cuestión", detallaron desde "La Docta".

Leandro Córdoba, de Racing de Córdoba, será refuerzo de la "Academia".

Tras volver a su pueblo, el atacante debutó en la Primera con 16 años en Sportivo Devoto y allí se quedó hasta ser llamado por Racing. Antes de ello estuvo cerca de sumarse a la Reserva de Instituto, pero le dijo que no. “Me llamaron de Instituto también, pero me convenció la propuesta de Racing porque ellos sí me hacían un contrato. Tengo una familia y pensé en lo que más me servía. Estoy muy agradecido a Racing porque me abrió las puertas viniendo de abajo”, declaró Córdoba, que ahora se sumará a la otra "Academia", la de Avellaneda.

Los números de Leandro Córdoba en Racing de Córdoba