Mateo Martínez y Gonzalo Escudero, los jóvenes centrales de Racing "con futuro de Selección"

Racing se ve obligado a jugar con dos centrales juveniles frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, por diferentes circunstancias. El entrenador, Juan Pablo Vojvoda, colocará a Mateo Martínez y Gonzalo Escudero desde el arranque contra el mejor equpo argentino del año como visitante. Desde la "Academia" aseguran que ambos tienen "futuro de Selección Argentina", luego de haber sido campeones juntos en la Reserva en este 2026. De hecho, Martínez fue el capitán del conjunto de la Tercera división y los dos han pasado por los Seleccionados nacionales menores.

Las bajas por las lesiones de Marco Di Césare y Marcos Rojo, los habituales titulares, hicieron que el director técnico tuviera que recurrir a ambos jóvenes surgidos en las inferiores del club de Avellaneda. Además, la institución todavía no termina de resolver la salida de Nazareno Colombo y Matías Pérez acaba de llegar desde Cerro Porteño de Paraguay.

Mateo Martínez y Gonzalo Escudero, los inesperados centrales juveniles de Racing

Martínez

Nacido el 27 de abril del 2008, el zaguero rosarino de 18 años, 1.84 metro y 77 kilos se destaca por su voz de mando, buen porte físico, correcto primer pase y personalidad en la última línea. Además, le gusta salir jugando con la pelota dominada y suele arriesgar bastante en ese sector en la salida desde el fondo. También es fuerte físicamente y suele ganar en los duelos áereos individuales, con firmeza en los cruces a los costados.

Mateo Martínez, un joven zaguero que es promesa en Racing.

Mateo ya fue titular en algunos encuentros con Vojvoda y tiene un vínculo firmado con la institución hasta fines de 2030, con una cláusula de rescisión de 18 millones de euros. El joven jugador arribó desde Rosario a los 12 años y, si bien en sus inicios en la Novena era mediocampista central, con el transcurrir del tiempo pasó a la defensa.

Sus buenos rendimientos y el liderazgo en las divisiones menores de la "Acadé" lo llevaron a integrar las Selecciones de Argentina Sub 15 y Sub 17, con la participación en los torneos Sudamericanos y Mundiales incluida. Una promesa absoluta y un diamante en bruto, al que habrá que ir puliendo si está bien acompañado en la última línea.

Escudero

Gonzalo Escudero, otra promesa en la zaga de Racing.

El zurdo tiene 19 años, ya que nació el 1° de abril del 2007 en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Con un 1.80 metro y 72 kilos, tiene cualidades similares a las de Martínez: juega bien con la pelota en los pies, suele salir jugando con el balón dominado, es aún más rápido para la cobertura de espacios y salta muy bien. Debutó con apenas 16 años en el 2023 de la mano de Fernando Gago, por lo que ya acumula casi cuatro temporadas en el plantel profesional.

El contrato vigente de Escudero con Racing se extiende hasta diciembre de 2029, con una cláusula de rescisión de 15 millones de euros. También pasó por los Seleccionados albicelestes juveniles, en este caso Sub 17 y Sub 20. Un año más curtido que Martínez con los futbolistas más grandes, "Gonza" se prepara para ganarse definitivamente ese puesto de "6" cuando no pueda estar Rojo.