La impactante confesión de Jonathan Gómez por su adicción a las apuestas: "Perdí todo"

Jonathan Gómez habló sobre su adicción a las apuestas, contó cómo afectó a su familia y su carrera y reveló que lleva cuatro meses sin jugar.

Jonathan Gómez decidió contar por primera vez en profundidad sobre la ludopatía que atraviesa y dio detalles de cómo las apuestas terminaron afectando su vida personal, familiar y deportiva. El mediocampista de Sarmiento de Junín reconoció que mantiene una deuda de 50.000 dólares con una plataforma ilegal y reveló que un fiscal desestimó su denuncia por extersiones que recibió por una deuda relacionada al juego clandestino.

En una entrevista con Roberto Caferra para el programa Radiópolis, de Radio 2 de Rosario, Gómez se refirió abiertamente a su problema con el juego y reconoció que vive un proceso de recuperación. El futbolista aseguró que actualmente se encuentra medicado y bajo tratamiento, mientras intenta recomponer el vínculo con sus familiares después de una etapa marcada por las apuestas online.

“Perdí todo. Yo hoy perdí todo. Yo estoy en un proceso con mi familia en la cual está casi destrozada”, expresó el exjugador de Racing, de 36 años. En el mismo sentido, el surgido en Rosario Central reconoció que la situación también lo lleva a poner en duda su continuidad en el fútbol profesional: “No sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta”.

Durante la charla, el jugador de Sarmiento de Junín reconoció que se considera una persona con ludopatía. Según su relato, el problema comenzó en 2020, luego de regresar del fútbol brasileño y, con el paso del tiempo, las apuestas online comenzaron a ocupar cada vez más espacio en su vida cotidiana.

El volante explicó que la adicción no solamente repercutió en su actividad profesional, sino también en su comportamiento diario. “Te distrae, no solamente en tu trabajo, sino en el día a día, te cambia el humor, te cambia tu personalidad”, sostuvo. Sus amigos y su esposa fueron algunos de los primeros en advertir que algo había cambiado. Gómez contó que empezó a mostrarse más irritable y a distanciarse de personas y actividades que antes formaban parte de su vida.

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista se produjo cuando Gómez comparó la ludopatía con una adicción silenciosa. “Esto es una droga”, afirmó el jugador, antes de explicar por qué considera que el problema puede pasar inadvertido para quienes rodean a una persona que apuesta.

“Es más silencioso, porque yo hoy puedo estar hablando con vos y puedo tener el teléfono en la mano y vos no te vas a dar cuenta que yo estoy jugando”, explicó. El exjugador de Argentinos Juniors relató que atravesó diferentes etapas en las que intentaba frenar las apuestas, pero que muchas veces volvía a caer. Las situaciones límite, como las deudas o el descubrimiento del problema por parte de personas cercanas, funcionaban como momentos de quiebre.

Sin embargo, reconoció que el miedo lo llevaba a ocultar lo que estaba sucediendo en lugar de pedir ayuda. "La ludopatía no te deja escuchar. Es algo que no te deja pensar, no te deja reaccionar, te pueden decir lo que sea”, aseguró.

El dolor de Jonathan Gómez por sus hijos

Entre todas las consecuencias que provocó su adicción, Gómez señaló que el deterioro de su relación familiar fue el golpe más duro. Gómez relató que uno de los momentos que más lo afectó ocurrió cuando fue a ver a sus hijos: “Perder a mi familia. Ahora cuando voy a ver a mis nenes y mis nenes lloran y me dicen: ‘¿Por qué papá se va?’. Eso fue lo más doloroso”.

A partir de esa experiencia, aseguró que recuperar su vida familiar se transformó en su principal objetivo. “Lo voy a revertir, como sea. Estoy en camino y lo quiero hacer”, afirmó.

La deuda de juego y la denuncia que presentó ante la Justicia

El problema de Gómez también tuvo consecuencias judiciales. El futbolista había denunciado presuntas extorsiones vinculadas con una deuda originada en el juego clandestino. Según la presentación, aseguró que había sido presionado para firmar cuatro pagarés en una escribanía por una deuda de 505.000 dólares.

Sin embargo, de acuerdo con la información del expediente, el origen de la deuda habría sido de 50.000 dólares, generados por sus apuestas en la plataforma Lexus, principalmente en ruleta y otros juegos de azar. Como consecuencia del conflicto, fueron embargados una casa, un departamento, un automóvil y sus cuentas bancarias.

La denuncia fue desestimada por el fiscal Aquiles Balbis, quien consideró que no existían “elementos serios para continuar la investigación”. Gómez cuestionó públicamente esa decisión y afirmó que el funcionario judicial “nunca tuvo la intención ni siquiera de escucharme”.

El futbolista también había denunciado episodios de intimidación. Según su presentación, el primer hecho habría ocurrido en agosto de 2025, cuando personas relacionadas con el reclamo de la deuda se presentaron en el predio de Sarmiento. Posteriormente, denunció nuevas visitas a su domicilio en Capitán Bermúdez. El episodio que consideró más grave habría ocurrido el 29 de octubre de 2025, cuando aseguró que fue obligado a concurrir a una escribanía y firmar documentación.

La situación deportiva de Jony Gómez

Mientras atraviesa su recuperación, el futuro futbolístico de Gómez también es una incógnita. El volante ofensivo llegó a Sarmiento de Junín en junio del año pasado y tiene contrato hasta fines de 2026. Su último partido oficial fue el 3 de mayo, cuando disputó los 90 minutos en la derrota por 4-0 ante Belgrano de Córdoba.

A los 36 años, Gómez cuenta con una extensa trayectoria que comenzó en Rosario Central en 2008 y que incluyó pasos por distintos equipos argentinos y del exterior. Disputó más de 300 partidos oficiales y consiguió títulos con Arsenal, Independiente Santa Fe y Racing, entre otros clubes.

Ahora, su prioridad parece estar lejos de los resultados deportivos. Después de años en los que las apuestas terminaron afectando su carrera y su familia, Gómez enfrenta el desafío de recuperar el control de su vida. El dato que marca su presente es que lleva cuatro meses sin apostar. Su objetivo, según sus propias palabras, es seguir avanzando y recuperar la tranquilidad que perdió.