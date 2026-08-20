Maligno Torres fulminó a Javier Milei por el desfinanciamiento al deporte: "No está ayudando"

José "Maligno" Torres fulminó al gobierno de Javier Milei por el desfinanciamiento al deporte que lleva adelante la gestión nacional de La Libertad Avanza. El rider de 31 años ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos en París 2024 en el ciclismo, dentro de la especialidad BMX, aunque ahora no recibe el apoyo económico necesario como para poder continuar con el desarrollo de su carrera profesional a pleno.

El deportista boliviano nacionalizado argentino apuntó con dureza contra la gestión actual, durante su entrevista con el Canal 10 de Córdoba. Allí expresó, entre otras cuestiones, que en el mandato actual de ultraderecha no se respalda como corresponde a los atletas y se sinceró: "Yo lo voté, es una lástima porque ahora mucha gente me va a atacar por esto, pero uno siempre vota por esa esperanza de que las cosas cambien...".

Los palazos del Maligno Torres a Milei: "Se hace muy difícil"

El rider manifestó que “hoy es muy complicado vivir del deporte... La gran mayoría debe tener un trabajo paralelo”. Incluso, manifestó que como medallista de oro percibe 1000 dólares por mes por parte del Estado, es decir alrededor de 1.500.000 pesos, un monto muy escaso para alguien que consiguió semejante logro deportivo en los Juegos Olímpicos, que es la competencia más trascendente del mundo para los atletas.

A modo de comparación, como para explicar el irrisorio ingreso que tiene, señaló por ejemplo que un deportista chileno que consigue un podio en los Juegos Panamericanos (una competencia mucho menor) puede cobrar entre 1.500 y 2.000 dólares, una cifra que supera ampliamente la asignación argentina, mientras que en Brasil el respaldo económico es aún mayor.

El Maligno Torres votó a Milei y luego lo visitó en la Casa Rosada, tras la medalla de oro.

Torres también fue crítico con el rol del Estado en el financiamiento del alto rendimiento y sostuvo que el ENARD, que se nutre de aportes públicos y privados, ya no cuenta con el mismo nivel de respaldo. “El Gobierno actual bajó un poco el apoyo, literalmente”, expresó de manera cruda y lapidaria.

El "Maligno" aseguró que su reclamo no apunta a su situación personal, sino a la de los jóvenes que intentan abrirse camino en el deporte de élite. “No hablo por mí, porque dentro de todo me puedo proteger con los patrocinadores; hablo por los otros atletas que vienen creciendo y se les va a hacer muy cuesta arriba. Se hace muy difícil así”, disparó finalmente.

La anterior crítica del Maligno Torres a Milei: "El gobierno anterior estuvo mejor con los deportistas"

En enero del 2025, poco tiempo después de haber visitado al presidente de la Nación en la Casa Rosada, el rider fue consultado acerca de la conversación con el jefe de Estado y se sinceró completamente: "¿Si sentimos el apoyo? Si me hablás de manera directa, no, en absoluto, pero tampoco lo estaba buscando, no quiero que me regalen las cosas. Si me quieren dar algo, genial. Si no, no pasa nada. No fuimos con esa mentalidad, el Presidente nos quiso recibir y fuimos como cualquier persona o deportista que lo acepta con cualquier gobierno".

Incluso, explicó: "No somos (Lionel) Messi, que podemos tomar la decisión de decir ‘no voy porque ellos nos necesitan a nosotros’. Si soy o no partidario, es lo que menos interesa...". Contundente y con firmeza, insistió: "Después me di cuenta de que quizás no nos favoreció estar ahí porque hay mucha gente que está en contra del gobierno y creen que nosotros estamos a favor, y no es así".

Acerca de si sintió la sensación de que "quedó pegado" con Milei, el "Maligno" Torres contestó que "sí, definitivamente" y añadió que "hubo mucho hate (odio) de personas, ´estuvo con el Peluca´ y te dan por todos lados". Y profundizó: "Después dijimos que, punto uno, no ganamos nada, incluso podíamos haber perdido. A otro atleta le diría que no es necesario". Al mismo tiempo, destacó que la decisión "fue por respeto al gobierno actual" y así lo explicó: "Lo votes o no, todos buscamos lo mismo. Queremos que mejore el país, es lo que esperamos. Después si lo hacen mal o no es parte de lo que pasa".

"¿Tu consejo para un deportista que gane una medalla es ‘pensalo dos veces’?", fue la repregunta de Bolavip. Convencido, Torres respondió que "sí, definitivamente, quizás es mejor mantenerse neutro para que no haya problemas con la gente. Pero al fin y al cabo, afecta un poco". "Si quieren por respeto lo hacen, pero en nuestro caso no fue funcional en lo absoluto", enfatizó.

Sobre el apoyo de cada gestión a nivel nacional a los deportistas en los últimos tiempos, el "Maligno" dijo: "En el gobierno anterior, desconozco". Incluso, mencionó que "en el tema bono olímpico por medallas y demás, quizás hubo una mejor respuesta por parte del gobierno anterior. Quizás muchas veces la gente puede decir ´les dieron plata, ¿qué esperaban?´. No es que uno lo espere, pero uno como atleta sacrifica muchas cosas, como las personas en su trabajo, y es un momento en el que llegás a lo máximo y como atleta uno piensa que se lo van a valorar poco más. Uno quiere establecer mejor su vida, su situación económica, como cualquiera, no estamos buscando que nos regale nada".

En esa línea, concluyó: "Creo que en ese momento mucha gente se puso feliz y se pudo haber agarrado de ese momento, uno siente que logramos algo importante para toda la gente. Lo primero que hacemos es representar a nuestro país y es de las pocas formas de hacer conocer nuestro país. Quizás el gobierno anterior estuvo mejor en cuanto al bono, eso estuve escuchando, así que sí, mucho mejor. Después no me quejo de la parte Selección porque siempre tuve apoyo y estoy bien. Pero siempre se puede mejorar, eso está de mas decirlo. Desde los trabajos comunes hasta el área deportiva, siempre se puede mejorar y ojalá suceda. Y ojalá que la próxima vez que tenga la oportunidad de estar cerca del Gobierno, me refiero al Presidente, pueda decirle que apoyen un poquito más a este sector, que quizá está medio complicado, y ojalá lo puedan hacer".