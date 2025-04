El Maligno Torres reapareció y sorprendió a todos con una fuerte noticia: "Varios problemas"

La fuerte noticia que comunicó el 'Maligno' Torres a través de su cuenta de Instagram.

La figura de José Torres Gil, más conocido como 'El Maligno', creció exponencialmente luego de que haya obtenido la única medalla de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024. En la disciplina BMX freestyle, el nacido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se erigió como uno de los principales competidores a nivel internacional en el último tiempo tras alcanzar el subcampeonato mundial en Abu Dhabi el pasado diciembre. Más allá de sus logros, el rider también es conocido por sus continuas lesiones.

En las últimas horas, Torres apareció en redes sociales con un posteo que provocó preocupación y numerosos mensajes de apoyo por igual: es que después de tanto tiempo, el atleta decidió operarse la nariz para solucionar los problemas respiratorios que lo aquejaron tanto a la hora de competir como en su vida diaria. No es la primera vez que pasa por el quirófano: según él mismo contó en varias ocasiones, también debió intervenirse quirúrgicamente para sanar lesiones en su hombro, su codo, su muñeca, su dedo índice, su húmero y los ligamentos de su rodilla.

El mensaje que compartió el Maligno Torres tras su operación: "Volviendo a respirar"

"Hace 1 semana que me operé. Volviendo a respirar luego de varios años de estar batallando con este problema… El equipo venía insistiéndome, al final decidí operarme de varios problemas que venía arrastrando en mi vida en la parte respiratoria, complicaciones en mis entrenamientos deportivos hasta en mi vida cotidiana", fue el mensaje que publicó el ciclista de 30 años junto con una foto de él en el quirófano.

La imagen que publicó José Torres en Instagram tras su cirugía en la nariz.

El 'Maligno' deberá estar un tiempo alejado de las pistas para poder rehabilitarse completamente de la intervención. Luego del segundo puesto obtenido en diciembre en el Mundial, había ratificado su gran presente con otro subcampeonato en el Costa Rica Freestyle Series 2025, el cual tuvo lugar en febrero de este año. En esa ocasión, sumó 90.33 puntos y quedó a tan solo 1.67 del local Kenneth Tencio, quien se consagró campeón.

El Maligno Torres se arrepintió de ir a ver a Milei: "No sentimos el apoyo"

José Ignacio "Maligno" Torres aseguró que se arrepintió de haber visitado a Javier Milei en la Casa Rosada y sostuvo que el gobierno anterior, en manos de Alberto Fernández, "estuvo mejor" con los deportistas que el actual. El ciclista que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 en el BMX, reconoció que no le sirvió dialogar con el líder de La Libertad Avanza, ya que "quedaron pegados" con la vigente gestión de ultraderecha a nivel nacional.

Durante la entrevista con el portal deportivo virtual Bolavip, el boliviano nacionalizado argentino dejó en claro que no fue una buena decisión haber dialogado con el economista en agosto pasado. De hecho, indicó que no sintió el apoyo "en absoluto" por parte del mandato de "Peluca" y admitió: "Mucha gente que está en contra del gobierno creen que nosotros estamos a favor, y no es así".