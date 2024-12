El Maligno Torres sufrió un fuerte accidente y es subcampeón del mundo

José Torres Gil, mejor conocido como el "Maligno" Torres terminó en el segundo lugar del Urban Cycling World Championships desarrollado en Abu Dhabi. El campeón olímpico en los Juegos de París 2024 atravesó un duro accidente con su bicicleta que lo complicó para ir por el oro en esta ocasión en la disciplina BMX Freestyle. Sin embargo, el argentino nuevamente tuvo un gran papel como sucedió en la competencia desarrollada en Francia a mediados del año.

De esta manera, quedó como subcampeón en el mencionado certamen después de perder el control de su rodado en su segunda salida a pista. Más allá de esto, se destacó en lo hecho en la última jornada quedando detrás del australiano Logan Martin, quien ganó la presea dorada en Tokio 2020. Además, completó el podio el estadounidense Justin Dowell con un puntaje de 90.74, mientras que el argentino obtuvo un 91.60 y el ganador 94.30.

Una vez culminado el campeonato, el campeón en los Juegos Olímpicos de París 2024 habló sobre lo vivido y lanzó: "Siempre soñé con lograr una medalla mundial aparte. La necesitaba y siempre fue difícil porque el nivel es muy alto. Hoy tengo mí bendición de haber logrado la de plata y me hace feliz porque trabajamos muchísimo para esto".

El Maligno Torres cruzó al Gobierno de Milei por las promesas incumplidas: "Desilusionado"

José Maligno Torres se transfomó en una figura popular y referente del deporte nacional, luego de ser el único argentino medallista de oro de los Juegos Olímpicos de París 2024 en BMX freestyle. Sin embargo, a casi tres meses de aquella gesta en Francia, el cordobés realizó un contundente reclamo por las promesas incumplidas del Gobierno de Javier Milei y esclareció el mal presente de los deportistas sobre el apoyo económico que reciben.

En una entrevista con Maitén D'alessio Rodolico y Facundo Osa para el portal Argentina Amateur Deporte, el Maligno, que ya se encuentra preparándose para próximas competencias, reconoció que, desde la consagración en París, recibió ofertas de patrocinadores y nuevos proyectos, y hasta se mostró agradecido por su situación particular. Pero el ciclista, de 29 años, remarcó que el premio por parte del Enard (Ente Nacional de Alto Rendiemiento Deportivo) no fue lo que esperaba y esclareció que la actualidad de los otros atletas argentinos también es complicada.

"Entiendo la situación del país. Sé qué bonos tuvieron en 2008, en 2016 con Pareto y ahora que estuve hablando acá con algunos que fueron medallistas (en París 2024) y me dijeron los bonos que tuvieron de bronce y de plata y, a comparación de lo de hoy, no existe. Como atleta yo pensé que lograr una medalla olímpica era establecerte como deportista, un sustento por el que literalmente trabajaste, soñaste e invertiste en esto. Y creés que cuando llegás a los Juegos Olímpicos vas a poder respaldarte en gran parte para no quedar tirado. Lo esperé de esa manera y fue mucho más bajo de lo que yo esperaba, para poder invertir en cosas para no tener que depender de mis patrocinadores todo el tiempo, que es una desesperación estar pensando si te pagan o si te lesionaste. Esperé que con esta medalla iba a estar un poquito más reconocido,. Estoy agradecido igual, pero es muy complejo", comenzó diciendo Torres.