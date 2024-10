El Maligno Torres cruzó al Gobierno de Milei por las promesas incumplidas: "Desilusionado"

José Maligno Torres reveló su descontento por promesas incumplidas del Gobierno de Javier Milei, luego de haber vuelto con la medalla de oro de París 2024.

José Maligno Torres se transfomó en una figura popular y referente del deporte nacional, luego de ser el único argentino medallista de oro de los Juegos Olímpicos de París 2024 en BMX freestyle. Sin embargo, a casi tres meses de aquella gesta en Francia, el cordobés realizó un contundente reclamo por las promesas incumplidas del Gobierno de Javier Milei y esclareció el mal presente de los deportistas sobre el apoyo económico que reciben.

En una entrevista con Maitén D'alessio Rodolico y Facundo Osa para el portal Argentina Amateur Deporte, el Maligno, que ya se encuentra preparándose para próximas competencias, reconoció que, desde la consagración en París, recibió ofertas de patrocinadores y nuevos proyectos, y hasta se mostró agradecido por su situación particular. Pero el ciclista, de 29 años, remarcó que el premio por parte del Enard (Ente Nacional de Alto Rendiemiento Deportivo) no fue lo que esperaba y esclareció que la actualidad de los otros atletas argentinos también es complicada.

"Entiendo la situación del país. Sé qué bonos tuvieron en 2008, en 2016 con Pareto y ahora que estuve hablando acá con algunos que fueron medallistas (en París 2024) y me dijeron los bonos que tuvieron de bronce y de plata y, a comparación de lo de hoy, no existe. Como atleta yo pensé que lograr una medalla olímpica era establecerte como deportista, un sustento por el que literalmente trabajaste, soñaste e invertiste en esto. Y creés que cuando llegás a los Juegos Olímpicos vas a poder respaldarte en gran parte para no quedar tirado. Lo esperé de esa manera y fue mucho más bajo de lo que yo esperaba, para poder invertir en cosas para no tener que depender de mis patrocinadores todo el tiempo, que es una desesperación estar pensando si te pagan o si te lesionaste. Esperé que con esta medalla iba a estar un poquito más reconocido,. Estoy agradecido igual, pero es muy complejo", comenzó diciendo Torres.

En la actualidad, el valor de la beca por "Excelencia Olímpica" (aquellos que ganan una medalla de oro) no supera los $700.000, mismo monto que antes del comienzo de los Juegos Olímpicos, ya que no fueron actualizados al día de la fecha. "Mi sustento más importante son mis patrocinadores, o sea lo privado. Eso es lo que a mí me deja vivir. Con el tema de las becas sobrevivís, es diferente. Yo quiero estar bien, estar contento, quiero lograr cosas, invertir y proyectar. No quiero solo sobrevivir. Te lo vuelvo a decir, entiendo el país. No me quejo, también nos ayudan con los viajes y en otras cuestiones. Siempre estoy agradecido. Yo tengo que vivir todos los días y tengo que hacer viajes privados también que los hago con los patrocinadores privados, que son los que me dejan poder ahorrar, tener mi auto y pagar donde estoy viviendo".

Luego, Maligno reveló su disgusto con el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien fue uno de los primeros en recibir al cilista en su regreso al país para prometerle mejoras y más pistas de BMX en el país. "Con Scioli no pudimos tener la oportunidad de conversar y decirle realmente que estoy desilusionado un poco de lo que yo esperaba. Agradecido estoy y voy a estar siempre. Como medallista olímpico de oro y única medalla de oro, al compararme con medallas de juegos anteriores esperaba un poco más”.

Incluso, el medallista olímpico resaltó que, aunque no puede comparar su situación deportiva con otro países, finalmente lo hace para buscar una mejora a futuro y agregó: "¿Cómo puedo afrontar un Los Angeles 2028? Tengo cuatro

años que trabajar nuevamente para ir a Los Angeles 2028 no sabiendo qué puede haber. Yo les dije 'es mejor que me vaya a trabajar a untrabajo normal' porque no me quiebro, no tengo más ansiedad, depresión, frustraciones. ¿Qué me conviene? De todas maneras creo que lo comprenden y estamos trabajando para mejorar las cosas".

Torres también reconoció que tuvo contacto con deportistas que no ganaron medalla, lo que hace aún más compleja su dedicación al deporte al no poder tener un sustento del Enard. "Me contactaron más a mí que yo a ellos. Siempre me quedo callado, más en el molde y si tengo algún problema lo digo y ya está. Hay un par de atletas de los nuestros y de los paralímpicos que están disconformes. Es normal, jamás nadie va a estar conforme. Estuvimos charlando, hicimos una videollamada con ellos y ahí estamos", concluyó.