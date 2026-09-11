Por qué Chiquito Romero no volvió a atajar en Racing y eligió a Boca

Sergio "Chiquito" Romero habló meses después de su retiro del fútbol y contó detalles del momento en el que llegó a Boca Juniors, pero no regresó a Racing, de donde surgió. El arquero subcampeón del mundo con la Selección Argentina en Brasil 2014 no se guardó nada acerca de ese momento en el que estuvo muy cerca de la "Academia" pero su destino fue otro. En el "Xeneize" ganó un título y estuvo cerca de levantar la séptima Copa Libertadores de la historia del club pero finalmente no logró y, ahora, tras su último paso por Argentinos Juniors habló de un momento clave de su carrera y la "Albiceleste".

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Chiquito Romero habló de su decisión de atajar en Boca y por qué no llegó a Racing

"No puse a Boca por sobre Racing. Yo necesitaba volver a atajar y en el club no había lugar", aseguró Romero acerca de cuando se calzó el buzo del elenco de La Ribera a mediados del 2022. Poco antes de ello, volvió a entrenarse en el Predio Tita Mattiussi del club de Avellaneda, aunque no regresó a la institución en la que debutó. "Estaba operado de la rodilla y haciendo la recuperación con kinesiólogos de la AFA, pero no podía hacer trabajos de campo como arquero ahí por un tema del seguro. Entonces hablé con (Rubén) Capria para pedirle a Racing únicamente un pedazo de pasto en el predio", contó en diálogo con Olé. Víctor Blanco, entonces presidente, dio el OK y entrenó allí por unos días antes de firmar con Boca.

A su vez, dejó un mensaje para la gente de la "Academia" dejando en claro su fanatismo, el cual recalcó en varias oportunidades. "Todo el mundo sabe lo que siento por Racing. Incluso el hincha de Boca hasta el día de hoy me lo reconoce y me dice que fui el único tipo que se sentó en una conferencia de prensa y dijo cuatro veces que era hincha de Racing". Más allá de que no regresó al club en el que disputó tan sólo cuatro partidos, "Chiquito" Romero no olvida lo que fue para él y su carrera.

Chiquito Romero sobre la Selección Argentina con la que fue subcampeón del mundo

En uno de los fragmentos de la entrevista con el medio deportivo, además de destacar a Diego "Cholo" Simeone y la influencia que tuvo sobre él en sus inicios en la Primera de la "Academia" que lo pensaron en ser DT en un futuro, Romero habló del presente de la "Albiceleste". En sus declaraciones respondió a la pregunta de ¿Por qué no su camada y sí la actual fue campeona del mundo? y lanzó: "Porque no tenía que ser. No hay mucha más historia en la vida".

Sergio "Chiquito" Romero habló de Boca, Racing y la Selección Argentina

Los números de Sergio "Chiquito" Romero en su carrera