Eliana Guercio y una noticia inesperada que vincula a Chiquito Romero: "Yo no puedo perdonar"

Eliana Guercio y una revelación relacionada a Chiquito Romero que sorprendió a todos.

Eliana Guercio realizó una revelación inesperada que, indefectiblemente, quienes la escucharon la vincularon con su pareja: Sergio "Chiquito" Romero. Con 17 años de matrimonio, ambos llevan una vida en pareja sólida aunque en las últimas horas la panelista de Telefe lanzó: "Yo no puedo perdonar".

Invitada al stream Se picó, Eliana Guercio habló sobre sus 17 años en pareja junto al arquero de Boca Juniors y dejó en claro cuáles son sus principios. "Yo no puedo perdonar. No me la bancaria porque viviría todo el tiempo desconfiando. Yo porque nunca engañé a mis parejas”, aseguró.

“Yo tengo la teoría de que si perdonás una vez ya sonaste. Lo terrible es cuando todo el mundo sabe y nadie te lo dice. Es un estrés. Yo lo pienso por ese lado. Si quiero vivir con la cabeza tranquila. No podés después estar pensando cada vez que hay algo raro", agregó Eliana Guercio.

Los motivos que llevarían a desconfiar de su pareja a Eliana Guercio

Por otra parte, la esposa de Chiquito Romero enumeró las razones por las cuales empezaría a desconfiar de su pareja: "Un mensajito que no atendió, un llamado que no contestó, el teléfono para abajo. Creo que son situaciones que uno puede planear todo lo querría hacer en caso de que le pase pero creo que lo que te debe atravesar en ese momento no podés tener la mente fría”.