Una leyenda de Boca postuló a "Jagger" Herrera a la Selección: "Futuro"

Una leyenda de Boca Juniors rompió el silencio y llenó de elogios a Facundo "Jagger" Herrera, la joven joya surgida de las inferiores que comienza a tener rodaje en la Primera del club con el paso de los partidos. Roberto Mouzo habló del zaguero de 20 años al que apodaron así por su parecido al cantante de los Rolling Stones y se convirtió rápidamente en una pieza importante para Rodolfo "Vasco" Arruabarrena ante algunas bajas sufridas en las últimas semanas. De hecho, viene de ser titular contra San Pablo en la ida de la Copa Sudamericana donde disputó los 90 minutos y el referente lo postuló a la Selección Argentina.

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Mouzo llenó de elogios a Jagger Herrera y lo postuló para la Selección

"Le veo futuro en la Selección. Scaloni ya lo tiene que estar viendo", aseveró el exdefensor nacido en Avellaneda en diálogo con el medio SuperDeporRadio. A su vez, destacó que "está siempre atento, es rápido con la pelota y con el hombre".

Además, se comparó con él por sus características y lanzó: "Yo zurda no tenía, él tiene y la maneja muy bien. Quienes tienen zurda y la saben manejar son especiales". Con respecto a lo que se viene para el joven, Mouzo sostuvo que "tiene un futuro enorme" y deseó "que se quede mucho tiempo en la institución".

Un tema que tampoco pasó inadvertido en la nota fue el pelo del joven central de 20 años y su parecido a Mick Jagger. Sobre esta cuestión, el exhombre de Boca aseguró que lo hace acordar a jugadores de su época. Entre ellos está Alberto Tarantini, a quien también mencionó el multicampeón con el "Xeneize" puntualizando sobre el parecido. Ahora, el joven "Jagger" tendrá por delante el desafío de seguir siendo clave para la defensa del "Vasco" Arruabarrena en los compromisos que se vienen ya que tiene por delante la Sudamericana, la Copa Argentina y lo que resta del Clausura.

Los números de Roberto Mouzo en Boca

Partidos jugados : 426.

: 426. Goles : 25.

: 25. Títulos: Torneo Metropolitano 1976 y 1981; Torneo Nacional 1976; Copa Libertadores 1977 y 1978; Copa Intercontinental 1977.

Roberto Mouzo llenó de elogios a Facundo "Jagger" Herrera

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El "Xeneize" se enfrenta al "Ferroviario" por la novena fecha del campeonato local este viernes 11 de septiembre a las 21.30 en La Bombonera. El árbitro de este compromiso será Yael Falcón Pérez, mientras que la transmisión estará a cargo del canal ESPN Premium. El elenco conducido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena buscará los tres puntos para seguir subiendo en la tabla de la Zona A y la anual, mientras el conjunto santiagueño quiere salir del fondo ya que está entre los últimos del certamen.