Pellegrino podría seguir los pasos de Zenón e irse de Boca a México

El mercado de pases a nivel internacional está entregando sus últimas funciones y una de ellas podría tener como protagonista a Marco Pellegrino, dejando a Boca en medio de la Copa Sudamericana. El destino podría ser México, el mismo que Kevin Zenón tendrá en las próximas horas después de que se confirmara su venta por medio de una cifra de 6 millones de dólares por la totalidad de la ficha.

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Lo primero a mencionar es que las negociaciones se tendrán que desarrollar casi a la velocidad de la luz porque el mercado de pases de México se encuentra a punto de cerrar. De acuerdo con lo que figura en el registro del TMS de FIFA, los fichajes quedarán suspendidos una vez que la jornada del viernes 11 de septiembre llegue a su fin. Luego, los clubes de la liga mexicana tendrán que esperar hasta el primero de enero de 2027 para poder fichar.

Según la información brindada por Planeta Boca, Marco Pellegrino es uno de los jugadores que el Cruz Azul está interesado en incorporar para darle un salto de calidad a la defensa. De acuerdo con la información que circula, no hay una propuesta formal, pero desde la prensa mexicana señalan que el interés se encuentra y no descartan que se haga una oferta de compra o de préstamo con el paso de las horas. Todo dependerá de la voluntad de Boca y del propio jugador para sentarse a negociar.

Lo importante a señalar es que, en caso de presentarse una oferta oficial, el Xeneize estaría negociando por la salida de un habitual suplente. Esto es producto de que Rodolfo Arruabarrena solo le entrega minutos al zaguero cuando necesita, por obligación, hacer un cambio dentro de la defensa; caso contrario, lo concentra, pero lo deja en el banco de suplentes, acumulando vistas privilegiadas de lo que sucede en el campo de juego.

El hecho de que desde México señalen que Marco Pellegrino es una de las prioridades de Joel Huiqui, entrenador del Cruz Azul, puede hacer que con el correr de las horas se tenga una mayor precisión. Aunque el tiempo es demasiado corto y los dos equipos tendrán que ser muy claros para que las charlas lleguen a buen puerto antes de que se produzca la llegada del 12 de septiembre. Caso contrario, las conversaciones quedarán pausadas hasta el mercado de verano.

¿Se despide este viernes?

A partir del rumor que surgió, Marco Pellegrino tiene grandes chances de despedirse de Boca sumando minutos en cancha. Esto es producto de que el 'Vasco' va a utilizarlo dentro de la formación titular que recibirá a Central Córdoba en la Bombonera, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura, debido a que es un partido que queda en el medio de la serie de definición de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Es por ello que el cuerpo técnico va a aplicar la rotación de nombres con el fin de evitar la presencia de lesionados. Se estima que el once del Xeneize sería el siguiente: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Alan Velasco, Leonel Flores o Sebastián Villa y Enner Valencia.