El streamer Davoo Xeneize analizó la actualidad deportiva de Boca Juniors tras el compromiso frente a San Pablo por la Copa Sudamericana. En su intervención, dedicó un extenso comentario al nivel mostrado por el juvenil Facundo "Jagger" Herrera y valoró el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico conducido por Vasco Arruabarrena.

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Al evaluar la producción individual del marcador central, Davoo no dudó en catalogar su labor como determinante para el funcionamiento colectivo: "No quiero exagerar, pero el partido de Herrera fue grandioso, impresionante, imperial. El partido de Facundo Herrera, el pibe de 20 años, fue realmente una cosa de locos".

En ese sentido, el streamer insistió en que las virtudes del futbolista de las inferiores boquenses lo diferencian de otros jugadores de su puesto: "Lo dije el otro día, lo vuelvo a decir hoy, ese pibe es distinto. Ese pibe juega con una tranquilidad y juega de una manera que es sorprendente para esa posición, porque todas las veces que sale a cortar se anticipa y recupera".

Davoo profundizó en los aspectos técnicos y tácticos del zaguero, destacando su lectura del juego y su capacidad con la pelota: "Tiene una intuición de un jugador experimentado, porque intuye que si llega a la pelota va a llegar antes que el rival y nunca le pifia con el timing".

El reconocimiento al planteo del Vasco Arruabarrena

Más allá de las condiciones individuales de Herrera, Davoo Xeneize hizo hincapié en el mérito del director técnico al momento de apostar por los jóvenes del club en partidos decisivos: "Hay dos premios en este partido: primero para el pibe Herrera, que la está rompiendo toda; segundo para el Vasco. Yo voy a insistir en eso, ¿eh? Flores juega por el Vasco, Herrera juega por el Vasco, el Vasco es el que sigue confiando en Velasco, el Vasco Arruabarrena es un técnico inteligente y con huevos, y Boca necesita eso".

Con la mirada puesta en la definición de la serie internacional, el streamer expresó sus deseos de cara a la revancha: "Ojalá y Dios quiera, Vasquito, que pases de San Pablo en el Morumbí, porque estás haciendo las cosas tan bien que merecés terminar el año con un título. Por primera vez en mucho tiempo siento que el técnico de Boca está haciendo las cosas que el hincha quiere".