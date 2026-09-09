Boca Juniors se impuso por 1 a 0 ante San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en La Bombonera con el gol de Miguel Merentiel y se prepara para la vuelta. Con el partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero por el Torneo Clausura en el medio, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena también piensa en lo que puede pasar en el Morumbí. Por este motivo, tiene en claro que al menos tres futbolistas podrían volver a la nómina luego de no jugar ante los brasileños.

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Quiénes son los tres jugadores que puede recuperar Boca para la vuelta vs. San Pablo por la Sudamericana

Milton Delgado es la baja principal, ya que se trata de un futbolista importante en el esquema del DT. Después de sentir una molestia en la previa del duelo ante Vélez por Copa Argentina, el joven tuvo una distensión que lo dejó afuera de dicho compromiso y de la ida ante San Pablo. Sin embargo, todo indica que el entrenador contará con él para la vuelta y lo dejó en claro en una reciente conferencia de prensa. "La idea es que esté para el segundo partido", aseveró.

Por otro lado, Ayrton Costa podría llegar con lo justo para la vuelta del certamen continental. El zaguero con pasado en Independiente sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda durante el cruce con Racing por el Clausura el 24 de agosto, el cual demanda al menos tres semanas de recuperación. Dicha lesión lo obligó a salir y en su lugar ingresó Facundo "Jagger" Herrera, quien fue titular contra los brasileños y estuvo a la altura de un compromiso internacional.

Ayrton Costa podría volver para la vuelta vs. San Pablo en la Copa Sudamericana

Por último aparece Malcom Braida, quien también tiene serias chances de volver aunque no es una fija que sea titular en el "Xeneize". El exhombre de San Lorenzo arrastra un fuerte traumatismo que lo dejó afuera de este partido y el cuerpo técnico espera que esté nuevamente en condiciones para entrenar junto al resto de sus compañeros.

Cuándo juega Boca vs. San Pablo por la vuelta de los cuartos de final de la Sudamericana

El duelo de vuelta tendrá lugar el próximo martes 15 de septiembre en el Morumbí desde las 21.30. Con la ventaja conseguida tras el gol de Miguel Merentiel en la ida, el equipo del "Vasco" llega mejor posicionado que los brasileños, aunque deberá definir en condición de visitante. Tanto la televisación como el arbitraje se confirmará con el correr de la semana. El ganador de la serie se verá las caras con Independiente Santa Fe o Vasco Da Gama, que empataron sin goles en Colombia.

Quiénes son los jugadores descartados en Boca para jugar vs. San Pablo por la Sudamericana

Los que sí o sí no tendrán lugar en cancha para este duelo de vuelta son Tomás Aranda -fractura de peroné-, Adam Bareiro -recientemente operado-, Rodrigo Battaglia -tendinopatía insercional del tendón de Aquiles- y Agustín Marchesín -ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha-. Los cuatro futbolistas todavía tienen semanas de recuperación por sus respectivas lesiones y deberán esperar un tiempo más. El más cerca de volver es Battaglia, aunque tampoco tiene fecha de regreso a lsa canchas.