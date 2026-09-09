Álvaro Montero dejó Boca, se fue a Colombia tras el partido ante San Pablo y es duda contra Central Córdoba

Álvaro Montero volvió de urgencia a Colombia luego del triunfo de Boca Juniors por 1 a 0 ante San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en La Bombonera. El arquero con pasado en Vélez Sarsfield fue clave para mantener el cero en el arco "Xeneize" en las pocas veces que llegó el conjunto visitante y se vio obligado a viajar ni bien terminó el encuentro. Por supuesto, no tardó en conocerse lo sucedido y los motivos por los que emprendió el regreso a su país.

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Qué pasó con Montero tras el triunfo de Boca y por qué volvió a Colombia

La razón que llevó al guardameta a volver a suelo colombiano es la muerte de su abuela. Rodolfo "Vasco" Arruabarrena confirmó la triste noticia y contó qué fue lo que sucedió. A su vez, agregó que "es un golpe duro para él, pero estuvo presente e hizo una buena actuación". Con estas palabras hizo referencia a lo hecho por Montero defendiendo el arco del elenco de La Ribera cada vez que lo atacaron, aunque no tuvo tanta exigencia como en otros compromisos.

Lo cierto es que ahora está en duda para atajar contra Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo viernes 11 de septiembre en La Bombonera desde las 21.30. Su presencia no está confirmada debido a que, probablemente, se quede unos días acompañando a su familia a raíz del dolor por la muerte de una persona especial para él. Lo que no está confirmado pero sería casi un hecho es que sí estará para jugar la vuelta en el Morumbí el martes.

Cuándo juega Boca vs. San Pablo por la vuelta de los cuartos de final de la Sudamericana

El duelo de vuelta tendrá lugar el próximo martes 15 de septiembre en el Morumbí desde las 21.30. Con la ventaja conseguida tras el gol de Miguel Merentiel en la ida, el equipo del "Vasco" llega mejor posicionado que los brasileños, aunque deberá definir en condición de visitante. Tanto la televisación como el arbitraje se confirmará con el correr de la semana. El ganador de la serie se verá las caras con Independiente Santa Fe o Vasco Da Gama, que empataron sin goles en Colombia.

Boca le ganó 1 a 0 a San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Los números de Montero en Boca

Partidos jugados : 14.

: 14. Goles recibidos : 12.

: 12. Vallas invictas: 5.

Cómo quedó el cuadro de cuartos de final en la Copa Sudamericana

El cuadro de los cuartos de final quedó estructurado con cruces que definirán al nuevo campeón antes de fin de año. Las llaves de esta instancia se componen de la siguiente manera y todavía quedan partidos por disputarse: