La reacción de Calleri a los llamativos silbidos de los hinchas de Boca: "Sé lo que hice"

Jonathan Calleri reaccionó a los inesperados silbidos por parte de los hinchas de Boca Juniors en La Bombonera, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El delantero de 32 años, capitán de San Pablo, tuvo una noche para el olvido. De hecho, no jugó bien, fue amonestado, se pierde la revancha en el estadio Morumbí de Brasil por acumulación de tarjetas amarillas y fue reemplazado a los 82 minutos.

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Cuando salió, desde las tribunas de la cancha del "Xeneize" lo resistieron bastante, a pesar de que tuvo un buen paso con la camiseta azul y oro, con títulos incluidos. Apenas consumada la derrota por 1-0 con el gol de Miguel Ángel Merentiel, el ex All Boys fue entrevistado por ESPN en el campo de juego y aportó su visión al respecto.

Calleri respondió a los silbidos de La Bombonera: "No tengo ningún problema"

Consultado al respecto de esta sorpresiva situación, el atacante manifestó que "es normal, siempre se silba a los contrincantes...". Incluso, aclaró: "No tengo ningún problema, yo sé lo que hice acá. Fui muy feliz, hoy represento a otra institución y soy muy feliz también". Al mismo tiempo, rememoró que fue "un honor jugar acá en La Bombonera" y completó: "Vamos a hacer todo para dar vuelta el partido en el Morumbí, tenemos muchas chances".

Calleri se pierde la revancha en el Morumbí.

El buen paso de Calleri por Boca

La historia de Calleri con Boca comenzó en 2014, cuando llegó procedente de All Boys. El porteño debutó oficialmente el 26 de julio de ese año y, en poco más de una temporada, pasó de ser una alternativa a convertirse en uno de los futbolistas importantes del equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.

La competencia por un lugar en el ataque era feroz. El plantel contaba con varios delanteros y, con el tiempo, tuvo el regreso de Carlos Tevez, con quien Calleri terminó formando una buena dupla. Durante buena parte de la primera mitad de 2015, centrodelantero quedó detrás de Daniel Osvaldo en la consideración. Sin embargo, en el segundo semestre logró ganarse un lugar y terminó la temporada como máximo goleador de Boca.

Su balance con la camiseta azul y oro fue destacado: disputó 61 partidos oficiales, convirtió 23 goles y aportó 12 asistencias. En la Copa Libertadores 2015 marcó tres tantos y también tuvo protagonismo en el torneo local y la Copa Argentina. Además, cerró aquel año con dos títulos: el Campeonato de la Primera División y la Copa Argentina.