Ver en vivo Boca vs. Sao Paulo en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Boca afrontará uno de los partidos más importantes de su segundo semestre cuando reciba a São Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize abrirá la serie este martes 8 de septiembre, desde las 21.30, en La Bombonera, con la obligación de hacerse fuerte como local para viajar a Brasil con una ventaja que le permita definir la clasificación con mayor tranquilidad.

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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega después de una seguidilla exigente. En el Torneo Clausura viene de empatar 2-2 ante Gimnasia de Mendoza, mientras que previamente había derrotado 1-0 a Lanús y eliminado a Vélez por penales en los octavos de final de la Copa Argentina. En la Sudamericana, en tanto, dejó atrás a O'Higgins de Chile y Recoleta de Paraguay para instalarse entre los ocho mejores.

Por dónde ver Boca contra Sao Paulo

Ver partido por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Boca y Sao Paulo de este martes 21:30 horas será transmitido por ESPN y la plataforma de Disney +.

Cómo llegan Boca y Sao Paulo al encuentro

Para este primer encuentro, Arruabarrena volverá a apostar por sus principales figuras después de haber presentado un equipo alternativo en Mendoza. Leandro Paredes será titular pese a llegar con una importante carga de partidos, mientras que Santiago Ascacibar regresará al mediocampo. En ataque, el entrenador se inclinaría por Sebastián Villa y Miguel Merentiel. La única duda está en la defensa, donde Facundo Herrera y Marco Pellegrino compiten por acompañar a Lautaro Di Lollo.

El Xeneize viene de empatar en Mendoza.

Del otro lado estará un São Paulo que atraviesa una realidad diferente según la competencia. El conjunto brasileño atraviesa un momento de mucha irregularidad en el Brasileirao, donde va décimo y viene de ganar los últimos dos partidos, aunque quedó eliminado de la Copa de Brasil. Sin embargo, en la Sudamericana encontró su mejor versión y todavía no perdió en el torneo.

El equipo que dirige Dorival Júnior terminó primero e invicto en el Grupo C, con tres triunfos y tres empates, apenas un gol recibido en seis partidos. En los octavos de final empató 1-1 con Bolívar en la altura de La Paz y luego ganó 3-1 en el Morumbis para quedarse con la serie por un global de 4-2. Así, acumula ocho encuentros sin derrotas en la competencia continental.