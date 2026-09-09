Los puntajes de Boca vs Sao Paulo: uno por uno de los jugadores en el partido por Copa Sudamericana

Montero (6): El arquero de Boca volvió a demostrar que está a la altura de la institución y no tuvo ningú tipo de sobresaltos que le hayan complicado el partido al equipo del Vasco Arruabarrena.







Lozano (6): El lateral tampoco vivió muchos sobresaltos. El jugador tuvop una muy buena tarea y no se dejó desbordar por los jugadores brasileños y aportó en ataque.







Di Lollo (6): De a poco el defensor central que tuvo varias complicaciones empezó a tener nuevamente una identidad y jerarquía para la defensa de Boca. Lentamente se está convirtiendo en un jugador clave para el esquema defensivo del xeneize.

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Herrera (7): Jagger volvió a ser una de las figuras del equipo y, nuevamente, demostró que es titular casi indiscutido del equipo. Anuló a Calleri y si bien sufrió en el primer tiempo, ya en la segunda parte demostró lo que puede dar.







Blanco (7): Desde hace varios partidos, el lateral izquierdo de Boca es uno de los más regulares y demuestra, día a día, que además puede ofrecer mucho en ataque. Es uno de los principales referentes cuando el equipo pasa la mitad de cancha. En defensa cumplió.







Belmonte (6): Es una competencia directa para Milton Delgado por el nivel que está demostrando. El jugador se lesionó y "Toto" empezó a tomar confianza como uno de los laderos de Leandro Paredes.







Paredes (8): Nada que decir sobre el mejor jugador que tiene Boca desde hace varios encuentros. Boca sufre cuando no está por alguna molestia y se revitaliza cuando el 5 está en cancha. Una vez más se hizo amo y señor del mediocampo.







Ascacibar (6): El exjugdaor de Estudiantes de La Plata volvió a cumplir. El mediocampsita marcó luchó y fue uno de los mejores jugadores del equipo haciéndose fuerte en el mediocampo. No aportó gol, pero después de no encontrar la pelota en todo el primer tiempo, en el segundo pasó por arriba al equipo brasileño.







Velasco (7): Quién iba a decir a esta altura que Velasco iba a tener una levantada. Picante y difícil de frenar, volvió a ser uno de los mejores jugadores del equipo.







Merentiel (8): Autor del gol, junto a Leandro Paredes fue uno de los mejores jugadores del encuentro. Una vez más, el delantero fue clave en el ataque y si se le abre el arco vuelve a ser el futbolisa que necesita Boca para demostrar su poderío.







Flores (6): Una vez más el delantero fue picante y tuvo una buena actuación. Si bien hoy no descolló, el pibe se ganó un lugar dentro de los itulares del equipo.