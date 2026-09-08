Vélez Sarsfield reclamó contra Boca Juniors por seis extranjeros en la planilla y busca avanzar a cuartos de final de la Copa Argentina.

Vélez Sarsfield está dispuesto a ir hasta las últimas circunstancias tras formalizar ante la AFA su reclamo contra Boca Juniors por la inclusión de seis extranjeros en la planilla del partido de octavos de final de la Copa Argentina. El "Xeneize" había ganado 4-3 por penales después del 0-0 en Córdoba, pero el "Fortín" sostiene que hubo alineación indebida y pretende que le otorguen el encuentro por 3-0 con varios argumentos esgrimidos públicamente.

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El punto de conflicto está en la presencia de seis futbolistas extranjeros en la documentación oficial del encuentro: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero. La normativa permite que los clubes tengan hasta seis extranjeros no nacionalizados argentinos dentro de sus planteles, pero establece un límite de cinco para la planilla de un partido oficial. La particularidad del caso es que cinco de los seis jugadores tuvieron minutos durante el encuentro. Ángel Romero fue el único que no ingresó al campo de juego.

El planteo de Vélez sobre los extranjeros de Boca

Este es uno de los puntos centrales para entender el reclamo de Vélez Sarsfield. El artículo 31 del Convenio Colectivo de Trabajo entre la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados permite registrar seis futbolistas extranjeros, pero fija en cinco la cantidad que puede firmar la planilla de un mismo partido.

Parte del documento de Vélez en el que pide la eliminación de Boca (Foto: TyC Sports).

Desde la mirada del "Fortín", Boca incumplió esa disposición al presentar a los seis jugadores en la documentación oficial. Por eso, la institución velezana sostiene que podría haberse producido una alineación indebida y reclama que la consecuencia deportiva sea la pérdida del encuentro. Sin embargo, el expediente tiene una particularidad que puede resultar determinante: la interpretación de qué significa "participar" de un partido.

El nombre que puede definir la resolución

La situación del paraguayo Romero es uno de los aspectos que podrían inclinar la balanza. El delantero apareció entre los seis extranjeros incluidos por Boca, pero permaneció en el banco de suplentes durante todo el encuentro. Los otros cinco futbolistas sí participaron, como titulares o mediante ingresos en el segundo tiempo.

El artículo 18 del Código Disciplinario de la AFA contempla sanciones para los casos en los que un jugador participa de un encuentro sin estar habilitado. Allí aparece la duda que deberá resolver el Tribunal: ¿alcanza con figurar en la planilla o es necesario ingresar a la cancha?

Otro apartado del documento de Vélez en el que pide la eliminación de Boca (Foto: TyC Sports).

Si el organismo interpreta que la inclusión en la planilla ya constituye una participación, el planteo de Vélez podría fortalecerse considerablemente. En cambio, si determina que la participación se produce únicamente cuando el jugador efectivamente suma minutos, Boca tendría un argumento para sostener su clasificación. Desde el "Xeneize", mientras tanto, mantienen silencio y esperan la resolución. La postura del club es que actuó correctamente y que no superó el máximo de seis extranjeros que podía tener registrados.

Qué dicen AFA y Agremiados sobre el caso

Otro elemento importante es la interpretación de los organismos vinculados con la reglamentación. El régimen establece que un club que cuenta con seis extranjeros registrados debe cumplir, además, con una condición: al menos dos de ellos tienen que haber disputado diez partidos oficiales con su selección mayor. Según la información del expediente, Boca cumple ese requisito mediante Montero, Valencia, Palacios y Romero.

Desde Futbolistas Argentinos Agremiados, la lectura del caso es favorable a Boca. El gremio considera que el club actuó dentro de las reglas al registrar a sus seis extranjeros y al incluirlos en la planilla. En paralelo, la interpretación que surge desde la AFA apunta a que lo ocurrido podría tratarse de un error administrativo. Bajo esa mirada, la consecuencia podría ser una multa económica y no necesariamente la pérdida de los puntos.

Qué puede pasar con Boca y Vélez

El Tribunal de Disciplina tiene diferentes caminos posibles para resolver el expediente.

Si le dan la razón a Vélez

Si se determina que Boca Juniors cometió alineación indebida, el artículo 18 del Código Disciplinario contempla la posibilidad de sancionar al club con la pérdida del partido, además de eventuales multas y castigos individuales. En ese escenario, el encuentro quedaría registrado como un 3-0 para Vélez Sarsfield y el conjunto de Liniers avanzaría a los cuartos de final de la Copa Argentina. Así, Boca quedaría eliminado pese a haber ganado la definición por penales en Córdoba.

Si el Tribunal falla a favor de Boca

La otra posibilidad es que el organismo considere que no hubo una infracción capaz de modificar el resultado deportivo. En ese caso, se mantendría la victoria de Boca por penales y el Xeneize continuaría en la competencia. Su próximo rival sería Racing, en los cuartos de final.

De acuerdo con lo señalado por Fabián Berlanga, presidente de Vélez, la resolución podría conocerse el jueves 17 de septiembre, diez días antes de la fecha prevista para el encuentro entre Boca y Racing.

El antecedente que puede favorecer a Boca

El Tribunal también podría analizar un antecedente ocurrido en el fútbol argentino en 2015. En aquella oportunidad, Arsenal le ganó 3-0 a Newell's, pero el conjunto rosarino reclamó por la inclusión de Leandro Godoy, un juvenil que había sido expulsado previamente en un partido de Reserva.

En primera instancia, el Tribunal de Disciplina le quitó los tres puntos a Arsenal y se los otorgó a Newell's. Sin embargo, el club de Sarandí apeló y consiguió recuperar las unidades en el Tribunal de Apelaciones.

El organismo de segunda instancia entendió que no correspondía aplicar una sanción de semejante magnitud cuando el club que presentó el reclamo conocía antes del partido la situación del futbolista y no había realizado una advertencia previa. Ese antecedente podría convertirse en una herramienta para la defensa de Boca si el Tribunal debe analizar la posibilidad de quitarle la clasificación.

Una resolución que puede cambiar los cuartos de final

El expediente ya está en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA. El organismo deberá determinar si la inclusión de seis extranjeros en la planilla alcanza para configurar una infracción que modifique el resultado deportivo. La decisión será trascendente para ambos clubes. Vélez Sarsfield busca que el 0-0 y la derrota por penales queden atrás para avanzar a cuartos, mientras que Boca espera conservar una clasificación que consiguió dentro de la cancha.

Más allá del resultado de este caso puntual, el fallo también podría establecer un criterio relevante sobre cómo debe interpretarse la normativa relacionada con los futbolistas extranjeros en las competencias de AFA.