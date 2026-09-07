Boca vs San Pablo: el probable equipo del Vasco Arruabarrena para la ida de la Copa Sudamericana en la Bombonera

La agenda de la Copa Sudamericana expone que este martes 8 de septiembre se va a producir uno de los duelos más importantes, como es el cruce de Boca frente a San Pablo en el campo de juego de la Bombonera. En la previa, se desprende que Rodolfo Arruabarrena hará una serie de cambios en relación con el equipo que viene de empatar de manera agónica frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la tarde del pasado sábado.

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Lo primero a mencionar es que la defensa del Xeneize cambiará de manera completa porque se van a producir los ingresos de Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco. Esto es producto de que el cuerpo técnico decidió rotar los nombres para evitar que haya lesionados y que los habituales titulares lleguen con cierto descanso a un partido que demandará bastante de lo físico, pero también de lo mental.

Mientras que en la mitad de la cancha se van a producir los regresos de Leandro Paredes, que estaba al límite desde lo físico y por eso pidió el cambio frente a Vélez, y Santiago Ascacíbar. El único jugador que quedará del partido frente a Gimnasia de Mendoza será Tomás Belmonte, que nuevamente irá desde el arranque.

Mientras que en el ataque hay una duda y una confirmación. La duda pasa por quién va a ser el acompañante de Miguel Merentiel para ayudarlo a enfrentarse a los defensores de San Pablo. No está confirmado, pero el candidato saldrá de la pulseada deportiva que están afrontando Sebastián Villa y Leonel Flores. Aunque este último puede que le gane al colombiano, que sería usado en el segundo tiempo para explotar su velocidad.

La probable formación de Boca vs. San Pablo

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Sebastián Villa o Leonel Flores, Miguel Merentiel.

Cómo se define la serie

Al tratarse de una serie de cuartos de final, el clasificado a la semifinal de la Copa Sudamericana se va a definir el próximo martes 15 de septiembre en Brasil. De acuerdo a cómo se dé el resultado global, puede que la serie obligue a Boca a presentarse a los penales, quedar eliminado o avanzar. Hay que recordar que el tiempo extra solo se encuentra reglamentado por la CONMEBOL para el partido de la final.

Cómo ver el partido

En lo que respecta a la transmisión del encuentro, los 90 minutos de Boca vs. San Pablo se podrán ver por la pantalla de ESPN a partir de las 21:30. Mientras que aquellos que dispongan de la aplicación y el servicio de Disney+ Premium también podrán acceder al contenido en vivo y en directo.