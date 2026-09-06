Cuánto tiempo estará Adam Bareiro sin jugar en Boca y por qué

Muchas veces, los jugadores deben tomar una decisión más que importante y dejar de lado los tratamientos alternativos para ponerle un punto final a los dolores que se les presentan. Esto sucedió con Adam Bareiro, quien decidió pasar por el quirófano para operarse, pero esto implica que se pierda los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 con Boca Juniors, como también el duelo correspondiente a la misma instancia de la Copa Argentina. Sin dudas, una baja que hace bastante ruido en el conjunto Xeneize.

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"El parte médico de Boca sobre la operación de Adam Bareiro dice que fue intervenido quirúrgicamente con éxito de una hernia discal lumbar", expresó el periodista Leandro Aguilera. Hay que recordar que el delantero venía con problemas en la zona hasta que recibió la indicación del cuerpo médico de que lo mejor era operarse para ponerle punto final a un problema que le iba a privar de sumar minutos con cierta comodidad.

La zona lumbar es una lesión que es bastante conocida en Boca porque fue la misma que le provocó a Edinson Cavani serios problemas para poder sumar minutos a lo largo de la temporada 2025. Un golpe en un partido contra Huracán dio lugar a una larga lista de inconvenientes que lo llevaron a entrenar de manera diferenciada, realizar trabajos especiales y hasta ver los partidos desde los palcos de la Bombonera por no estar apto para pisar el campo de juego.

En lo que respecta a Bareiro, se tiene conocimiento de que la operación de la hernia discal lumbar lo dejará fuera de los campos de juego por todo lo que resta de la temporada. Esto implica perder todo lo que es el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. Lo mismo sucede con Tomás Aranda, que también quedó marginado por una fractura de peroné. La rehabilitación deja a los dos jugadores en condiciones para afrontar la próxima pretemporada que se va a llevar a cabo en el receso de verano.

¿Leandro Paredes se pierde el partido de Boca vs. San Pablo?

Por otro lado, la victoria por penales frente a Vélez es una que encendió varias alarmas porque Leandro Paredes pidió el cambio a los 84 minutos. Algo que llama bastante la atención porque se trataba de un partido caliente y más cuando se estaba acercando la definición desde los 12 pasos. Mucho más cuando las cámaras de televisión mostraron al jugador retirándose del campo de juego con cierta dificultad al caminar, además de portar una gran cantidad de hielo en una de sus piernas.

"Tuvo un aviso. Es inteligente, hizo señas, pero nada grave. Tuvo mucho despliegue. Fue para arriba, para abajo. Hubo situaciones en las cuales tuvo que defender y se siente. Llevamos muchísimos partidos", expresó Rodolfo Arruabarrena en conferencia de prensa. Lo que permite pensar que no estará frente a Gimnasia de Mendoza con el fin de que llegue en condiciones para el partido de ida del próximo martes 8 de septiembre frente a San Pablo en el campo de juego de la Bombonera.