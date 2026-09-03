Boca vs. Racing por la Copa Argentina ya tiene una fecha tentativa

El Boca Juniors vs. Racing de la Copa Argentina 2026 ya tiene una fecha estimativa por los cuartos de final, de acuerdo a las opciones que maneja la organización del torneo por el momento. El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena acaba de eliminar a Vélez por penales en los octavos, mientras que el cuadro de Juan Pablo Vojvoda había dejado en el camino anteriormente a Belgrano de Córdoba.

{{{htmlAmp}}}

Lo más probable es que el "Xeneize" y la "Academia" choquen el domingo 27 de septiembre a las 17 horas, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Si bien todavía falta la confirmación oficial por parte del certamen, ese sería el instante indicado para este nuevo cruce clásico en un mano a mano. La transmisión en vivo será del canal TyC Sports en la televisión. El streaming online irá por TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow. El que avance en esta instancia irá frente al vencedor de Banfield vs. Deportivo Riestra.

Boca vs. Racing por Copa Argentina, en fecha FIFA: ¿perjudica al "Xeneize"?

Como las dos dobles fechas FIFA ahora serán entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, habrá que ver cuán diezmado quedaría el plantel de Arruabarrena. Es que el arquero titular Álvaro Montero suele ser convocado a la Selección Colombia, con la que participó en el reciente Mundial. Por su parte, Leandro Paredes está consolidado en Argentina, aunque ya dejó en claro que analiza su futuro con la camiseta albiceleste a los 32 años y tras el retiro de Lionel Messi.

Por tratarse de amistosos, tal vez el director técnico Lionel Scaloni también quiera citar a juveniles para seguirlos en el predio de Ezeiza a futuro, como por ejemplo Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Leonel Flores. Por su lado, Enner Valencia ya se retiró de la Selección de Ecuador, Sebastián Villa no suele ser llamado en Colombia y habrá que ver qué sucede con Ángel Romero en Paraguay. Por el lado de la "Academia", no hay futbolistas habitualmente citados a sus combinados nacionales.

Boca protesta por la posible fecha frente a Racing por la Copa Argentina.

Boca vs. Racing, un mano a mano que se hizo costumbre desde 2020

Año Competición Instancia / Detalle Ganador / Clasificado 2020 Copa Libertadores Cuartos de Final (Ida: 0-1 / Vuelta: 2-0) Boca 2021 Copa de la Liga Semifinal (0-0; Penales: 4-2) Racing 2022 Copa de la Liga Semifinal (0-0; Penales: 6-5) Boca 2022 Trofeo de Campeones Final Única (Ganó Racing 2-1 en prórroga) Racing 2023 Supercopa Internacional Final Única en Abu Dabi (Ganó Racing 2-1) Racing 2023 Copa Libertadores Cuartos de Final (Ida: 0-0 / Vuelta: 0-0; Penales: 4-1) Boca

El único antecedente de Boca vs. Racing en Copa Argentina fue en una final

En 2012, ambos se enfrentaron en la definición por el título en el estadio Bicentenario de San Juan. En aquella ocasión, el "Xeneize" se impuso por 2-1 con los goles de Santiago Silva y Lucas Viatri, mientras que Valentín Viola descontó.