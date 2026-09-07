Boca espera a un San Pablo en alza: vuelve Paredes, chau Delgado y Calleri en duda

Boca Juniors prepara a pleno el partido frente a San Pablo de Brasil, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para el cruce en La Bombonera, el entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena podrá contar con Leandro Paredes desde el arranque, luego de algunas molestias físicas que complicaron al mediocampista campeón del mundo en las últimas horas.

{{{htmlAmp}}}

Quien está descartado para el inicio de esta serie fundamental es nada menos que Milton Delgado, el mediocampista de contención juvenil que se quedará afuera por una distensión en el isquiotibial. Igualmente, esperan poder contar con el volante de la Selección Sub 20 para la revancha en el estadio Morumbí del país vecino.

La principal incógnita para Arruabarrena en Boca por ahora pasa por la delantera, ya que el único titular indiscutido en esa zona es Miguel Ángel Merentiel. En tanto, a sus costados lo acomparán dos futbolistas a definir entre Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco.

Si bien San Pablo llega en alza, tampoco son todas buenas noticias para el elenco "Tricolor". Es que Jonathan Calleri está en duda como titular porque se recupera de un fuerte esguince en el tobillo izquierdo sufrido a finales de agosto. El atacante argentino de casi 33 años ya sumó 30 minutos en la última presentación del cuadro paulista y será esperado hasta último momento para conocer si estará en la formación o en el banco de los suplentes en Buenos Aires.

El equipo dirigido por Dorival Júnior, ex director técnico de la Selección de Brasil, viene de jugar con todos los habituales en la victoria por 2-0 como local ante Atlético Mineiro. Allí le cortó una racha de 14 encuentros invicto al conjunto de Eduardo Domínguez, por lo que arriba al compromiso frente al "Xeneize" de buen ánimo y décimo en la tabla de posiciones del Brasileirao.

Calleri, en duda físicamente en San Pablo vs. Boca.

La posible formación de Boca vs. San Pablo en la Copa Sudamericana

Con Paredes pero sin Delgado, Arruabarrena colocaría entonces desde el inicio a Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo "Jagger" Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Leonel Flores o Sebastián Villa, Miguel Ángel Merentiel y Alan Velasco o Sebastián Villa.

Cuándo juegan Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana