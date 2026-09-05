"Preservado": el jugador que Boca cuidará pensando en San Pablo

Lo quieren cuidar porque saben que es muy importante para la defensa pero está en duda incluso para el encuentro de ida.

El calendario de Boca expone que el próximo martes 8 de septiembre tendrá que saltar al campo de juego de la Bombonera para cruzarse con San Pablo de Brasil en el marco de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Hay un jugador que se perdió los últimos partidos y que también estará ausente frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Lo que permite pensar que su físico no es el mejor, sino que se encuentra con lo justo y, por ende, va a ser preservado.

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"Milton Delgado sintió una molestia en el entrenamiento, lo mandaron a estudiar y constataron que solo tiene una distensión. Se pierde los dos partidos que vienen y apunta a San Pablo en La Bombonera", expresó el periodista Leandro Aguilera sobre la condición del joven marcador central. Hay que recordar que su ausencia frente a Vélez comenzó a preocupar a los hinchas y, frente al conjunto mendocino, se encuentra más que descartado. De hecho, se dará una rotación de nombres.

No es ninguna casualidad que Rodolfo Arruabarrena decida cuidar la mayor cantidad de jugadores que sea posible para disputar el próximo encuentro del Torneo Clausura. Esto es producto de que deben sacar un buen resultado para obtener la clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana en tierras brasileñas. Por ende, los mejores jugadores deben ser cuidados para que puedan rendir al 100% de sus capacidades y así disminuir cualquier riesgo de lesión que pueda llegar a presentarse.

De acuerdo con los trascendidos, Milton Delgado sufrió una contractura en un entrenamiento. Por lo general, se tratan de distensiones musculares que demandan un mínimo de 20 días en desaparecer del organismo. Es por ello que el partido del próximo 8 de septiembre es bastante arriesgado, debido a que se encuentra dentro de los plazos de recuperación. Aunque se trata de un duelo de gran importancia y puede que el jugador pida arriesgarse para estar en cancha.

Se supo cuál es la lesión de Leandro Paredes y cuándo podría jugar en Boca

La respuesta es que no se encuentra lesionado, pero está cerca de sufrir un problema muscular. "Tuvo un aviso. Es inteligente, hizo señas, pero nada grave. Tuvo mucho despliegue. Fue para arriba, para abajo. Hubo situaciones en las cuales tuvo que defender y se siente. Llevamos muchísimos partidos", informó Rodolfo Arruabarrena en conferencia de prensa.

Este tipo de señales son las que los jugadores suelen percibir durante los partidos y deben darle importancia porque, de ignorarlas, pueden llegar a sentir un pinchazo que se transforme en un desgarro. El caso de Leandro Paredes es ejemplar porque rápidamente detectó que su cuerpo no estaba respondiendo de la mejor manera y decidió pedir el cambio pensando en el partido de ida frente a San Pablo por la Copa Sudamericana. Se estima que no sumará minutos frente a Gimnasia de Mendoza y que volverá en mejores condiciones para el próximo encuentro.