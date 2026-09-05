Boca Juniors no aguantó la ventaja y Gimnasia de Mendoza se lo empató en el final

Boca igualó 2 a 2 ante Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura y ahora deberá pensar en el duelo ante San Pablo, por Copa Sudamericana.

Boca Juniors empató 2 a 2 ante Gimnasia de Mendoza por la fecha 8° del Torneo Clausura. Con goles de Alan Velasco y Kevin Zenón, el conjunto de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena no pudo sostener la ventaja y perdió tres puntos en la última jugada.

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En el primer tiempo, el conjunto local comenzó mejor parado, dominando la pelota y presionando la salida del "Xeneize". Sin embargo, Boca se acomodó en la cancha a través de las interacciones de Leonel Flores, Alan Velasco y Tomás Belmonte y pudo golpear primero.

A los 16 minutos, luego de una contra que agarró mal parada a la defensa mendocina, Belmonte luchó una pelota en el área, tocó hacia atrás y Velasco remató abriendo el pie para poner la pelota en el ángulo izquierdo del arquero.

El festejo y la felicidad, sin embargo, durarían poco para el conjunto del "Vasco". Tan solo dos minutos después del gol del exjugador de Independiente, Gimnasia de Mendoza llegó a la igualdad tras un buen giro de Ignacio Sabatini dentro del área, que remató y dejó sin chances a Álvaro Montero.

A partir de ahí, toda la primera parte fue para el "Xeneize", que se adueñó del balón y empezó a ser más profundo, llegando al arco del "Pituco". Así fue que, a los 38, luego de una buena jugada colectiva y una habilitación de Velasco, Dylan Gorosito metió un centro atrás y Zenón definió para el 2 a 1.

Si bien tuvo varias chances y contras para ampliar el resultado, Boca falló en el pase final y en la definición, y se fue en ventaja al descanso solo por un gol de ventaja en el Víctor Legrotaglie.

En el segundo tiempo, Gimnasia de Mendoza salió con decisión a buscar el empate, ante un Boca que no encontró la pelota y sufrió la presión en mitad de cancha. A los 27, los mendocinos igualaron el partido con un cabezazo del propio Sabatini, pero la jugada fue revisada por el VAR y Darío Herrera anuló el tanto por un offside milimétrico del delantero.

Los instantes finales tuvieron a los mendocinos insistiendo por los costados y llegaría la recompensa. A los 47 minutos, tras un centro desde la izquierda, Esteban Fernández recogió un rebote en el área y sacó un fuerte disparo que se clavó abajo del palo derecho para el 2 a 2 final.

Ahora el "Xeneize" deberá enfocarse en el duelo del martes frente a San Pablo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en La Bombonera. Allí, el entrenador recuperará a varios jugadores que este sábado no jugaron para tener descanso.