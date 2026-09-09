Mapa de accesos de la cancha de Independiente: capacidad y ubicaciones del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

El estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini es uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino y la casa de Independiente en Avellaneda. Cada vez que el Rojo juega como local, miles de hinchas se acercan para acompañar al equipo y ocupan los distintos sectores que ofrece el estadio, desde las populares hasta las plateas, palcos y ubicaciones preferenciales.

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El estadio alberga cada encuentro del Rojo y es importante saber como moverse para saber entrar al sector que tocó y no demorarse. Por eso, conocer con anticipación la ubicación y la puerta correspondiente resulta clave para llegar sin inconvenientes. El estadio está compuesto por cuatro tribunas principales y cuatro estructuras ubicadas en las esquinas, conocidas como las Gargantas del Diablo.

Capacidad del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

El estadio en la actualidad tiene una capacidad que ronda los 45 mil espectadores, aunque desde su inauguración rondó distintas capacidades que llegaron a un tope de 52 mil.

Accesos al estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

El Libertadores en la actualidad

Tribuna Pepé Santoro

La tribuna Pepé Santoro está ubicada en la cabecera norte y tiene una bandeja inferior destinada a la popular y otra superior para plateas. Los hinchas que tengan entradas para la Popular Santoro Baja deben ingresar por la Puerta 3, ubicada sobre la calle Alsina.

En el caso de la Platea Santoro Alta, hay dos accesos disponibles: la Puerta 1, también sobre Alsina, y la Puerta 5, ubicada sobre la calle Ricardo Bochini. Los controles de entradas y cacheos se realizan principalmente sobre Alsina, por lo que quienes concurran a este sector pueden llegar desde Colón o la avenida Crisólogo Larralde.

Tribuna Chivo Pavoni

La cabecera sur lleva el nombre de Chivo Pavoni y también está dividida en dos niveles: la bandeja inferior corresponde a la popular y la superior a la platea. Para ambos sectores, el ingreso se realiza por la Puerta 17.

El acceso está ubicado sobre la calle José Omar Pastoriza, anteriormente conocida como Sagol, cerca de su intersección con Alsina. En los alrededores se organiza un sistema de vallas para ordenar la circulación de los hinchas y facilitar el ingreso al estadio.

Platea Arsenio Erico y Gargantas 1 y 2

En el sector oeste se encuentra la Platea Arsenio Erico, que incluye distintas ubicaciones, además de palcos de honor, sectores de prensa y espacios preferenciales. Para acceder a Erico Baja, Erico Alta, los palcos y las Gargantas 1 y 2 se deben utilizar las Puertas 1 y 2, ambas sobre la calle Alsina.

Los hinchas pueden acercarse a esta zona desde Sagol o por la calle España, según el punto desde el que lleguen.

Platea Ricardo Bochini y Gargantas 3 y 4

La Platea Ricardo Bochini ocupa el sector este y está distribuida en tres niveles: bandeja baja, media y alta. Las personas que tengan entradas para estos sectores, los palcos o las Gargantas 3 y 4 deben dirigirse al cruce de Alsina y Ricardo Bochini.

Una de las alternativas para llegar es utilizar la calle Italia en dirección hacia Bochini, especialmente para quienes se acercan desde la avenida Colón o el centro comercial de Avellaneda.

Siete Puentes

El sector conocido como Siete Puentes, ubicado en la zona del Puente Agüero sobre la avenida Crisólogo Larralde, también funciona como una referencia importante para quienes llegan al estadio. Es una vía utilizada principalmente por los hinchas que arriban desde el sur de Avellaneda o Lanús y también permite acceder a zonas de estacionamiento.

Desde allí, los espectadores pueden continuar a pie por Alsina hasta los controles correspondientes a las diferentes tribunas. Conocer previamente la puerta indicada en la entrada permite evitar vueltas innecesarias y facilita un ingreso más rápido y ordenado al Libertadores de América.