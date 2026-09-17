Así se ven 10 ídolos del fútbol argentino con la camiseta del archirrival, según la IA

La Inteligencia Artificial es capaz de lograr cualquier cosa en apenas unos segundos, tanto para lo positivo como para lo negativo o lo inesperado. En esta oportunidad, el fútbol argentino no podía quedar fuera de la escena, con sus ídolos históricos incluidos. La IA hace posible, por ejemplo, ver a Juan Román Riquelme con la camiseta de River Plate y a Ariel "Burrito" Ortega con los colores de Boca Juniors.
Por lo tanto, vale la pena poder apreciar las imágenes de otros emblemas nacionales con la remera de su máximo adversario. Así es que también pueden aparecer Lisandro López con la de Independiente, Ricardo Bochini con la de Racing, Leandro "Pipi" Romagnoli en Huracán, René Houseman en San Lorenzo, Ángel Di María en Newell´s, Maximiliano Rodríguez en Rosario Central, Guillermo Barros Schelotto en Estudiantes de La Plata y Juan Sebastián Verón en Gimnasia de La Plata.
Juan Román Riquelme con la camiseta de River
Ariel "Burrito" Ortega con la camiseta de Boca
Ricardo Bochini con la camiseta de Racing
Lisandro López con la camiseta de Independiente
Leandro "Pipi" Romagnoli con la camiseta de Huracán
René Houseman con la camiseta de San Lorenzo
Ángel Di María con la camiseta de Newell´s
Maximiliano Rodríguez con la camiseta de Rosario Central
Juan Sebastián Verón con la camiseta de Gimnasia de La Plata
Guillermo Barros Schelotto con la camiseta de Estudiantes de La Plata
Cuáles son las mejores IAs gratuitas para estudiar
Para trabajar con tus propios apuntes
NotebookLM, de Google, se destaca por trabajar exclusivamente con las fuentes que subís vos: PDFs, diapositivas, grabaciones de clase o videos de YouTube. A partir de ahí, genera cuestionarios, tests y hasta podcasts basados únicamente en ese material, sin salirse del contenido que le diste. Su plan gratuito permite hasta 50 fuentes por cuaderno y 50 chats diarios, un margen bastante generoso para el uso habitual.
Para armar tarjetas y repasar rápido
Quizlet y Knowt apuntan a un uso más clásico: tarjetas de estudio (flashcards) generadas automáticamente a partir de apuntes o PDFs, con distintos modos de práctica y tests. Knowt suma la posibilidad de grabar una clase entera y convertirla en notas detalladas, mientras que Quizlet tiene la ventaja de una enorme biblioteca de tarjetas ya creadas por otros estudiantes.
Para investigación y trabajos académicos
Cuando la tarea exige citar fuentes confiables, Consensus y Elicit buscan directamente en bases de artículos científicos revisados por pares, sintetizando lo que dicen los estudios en vez de dar respuestas genéricas. SciSpace funciona parecido, con la ventaja de sumar una galería de agentes para tareas más complejas de varios pasos.
Para ciencias exactas y transcripciones
Si la materia es matemática, física o química, Wolfram Alpha resulta más confiable que una IA generalista, porque resuelve el problema paso a paso en lugar de arriesgarse a un error de cálculo. Otter.ai, en cambio, sirve para transcribir clases y conferencias en tiempo real, con 300 minutos gratuitos por mes.