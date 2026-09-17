Así se ven 10 ídolos del fútbol argentino con la camiseta del archirrival, según la IA

Así se verían los ídolos del fútbol argentino con la camiseta del rival (Nano Banana, IA).

La Inteligencia Artificial es capaz de lograr cualquier cosa en apenas unos segundos, tanto para lo positivo como para lo negativo o lo inesperado. En esta oportunidad, el fútbol argentino no podía quedar fuera de la escena, con sus ídolos históricos incluidos. La IA hace posible, por ejemplo, ver a Juan Román Riquelme con la camiseta de River Plate y a Ariel "Burrito" Ortega con los colores de Boca Juniors.

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Por lo tanto, vale la pena poder apreciar las imágenes de otros emblemas nacionales con la remera de su máximo adversario. Así es que también pueden aparecer Lisandro López con la de Independiente, Ricardo Bochini con la de Racing, Leandro "Pipi" Romagnoli en Huracán, René Houseman en San Lorenzo, Ángel Di María en Newell´s, Maximiliano Rodríguez en Rosario Central, Guillermo Barros Schelotto en Estudiantes de La Plata y Juan Sebastián Verón en Gimnasia de La Plata.

Juan Román Riquelme con la camiseta de River

Los grandes ídolos del fútbol argentino con la camiseta del rival, según la IA.

Ariel "Burrito" Ortega con la camiseta de Boca

Así se verían los ídolos del fútbol argentino con la camiseta del rival (Nano Banana, IA).

Ricardo Bochini con la camiseta de Racing

Así se verían los ídolos del fútbol argentino con la camiseta del rival (Nano Banana, IA).

Lisandro López con la camiseta de Independiente

Así se verían los ídolos del fútbol argentino con la camiseta del rival (Nano Banana, IA).

Leandro "Pipi" Romagnoli con la camiseta de Huracán

Así se verían los ídolos del fútbol argentino con la camiseta del rival (Nano Banana, IA).

René Houseman con la camiseta de San Lorenzo

Así se verían los ídolos del fútbol argentino con la camiseta del rival (Nano Banana, IA).

Ángel Di María con la camiseta de Newell´s

Así se verían los ídolos del fútbol argentino con la camiseta del rival (Nano Banana, IA).

Maximiliano Rodríguez con la camiseta de Rosario Central

Así se verían los ídolos del fútbol argentino con la camiseta del rival (Nano Banana, IA).

Juan Sebastián Verón con la camiseta de Gimnasia de La Plata

Así se verían los ídolos del fútbol argentino con la camiseta del rival (Nano Banana, IA).

Guillermo Barros Schelotto con la camiseta de Estudiantes de La Plata

Así se verían los ídolos del fútbol argentino con la camiseta del rival (Nano Banana, IA).

Cuáles son las mejores IAs gratuitas para estudiar

Para trabajar con tus propios apuntes

NotebookLM, de Google, se destaca por trabajar exclusivamente con las fuentes que subís vos: PDFs, diapositivas, grabaciones de clase o videos de YouTube. A partir de ahí, genera cuestionarios, tests y hasta podcasts basados únicamente en ese material, sin salirse del contenido que le diste. Su plan gratuito permite hasta 50 fuentes por cuaderno y 50 chats diarios, un margen bastante generoso para el uso habitual.

Para armar tarjetas y repasar rápido

Quizlet y Knowt apuntan a un uso más clásico: tarjetas de estudio (flashcards) generadas automáticamente a partir de apuntes o PDFs, con distintos modos de práctica y tests. Knowt suma la posibilidad de grabar una clase entera y convertirla en notas detalladas, mientras que Quizlet tiene la ventaja de una enorme biblioteca de tarjetas ya creadas por otros estudiantes.

Para investigación y trabajos académicos

Cuando la tarea exige citar fuentes confiables, Consensus y Elicit buscan directamente en bases de artículos científicos revisados por pares, sintetizando lo que dicen los estudios en vez de dar respuestas genéricas. SciSpace funciona parecido, con la ventaja de sumar una galería de agentes para tareas más complejas de varios pasos.

Para ciencias exactas y transcripciones

Si la materia es matemática, física o química, Wolfram Alpha resulta más confiable que una IA generalista, porque resuelve el problema paso a paso en lugar de arriesgarse a un error de cálculo. Otter.ai, en cambio, sirve para transcribir clases y conferencias en tiempo real, con 300 minutos gratuitos por mes.