Los jugadores que Boca perderá ante Banfield en la semifinal de la Copa Argentina

El sábado 14 de noviembre se disputará una de las semifinales de la Copa Argentina 2026 porque Boca Juniors tendrá que medir sus fuerzas frente a Banfield. En la previa se desprende que, de movida, el conjunto que se encuentra en manos de Rodolfo Arruabarrena podría llegar a perder hasta dos jugadores como mínimo. Una serie de bajas de gran valor porque forman parte de la formación titular.

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Lo primero a mencionar es que la ausencia de jugadores claves dentro de la formación del Xeneize es gracias a la presencia de otra fecha FIFA dentro del calendario. Aún las selecciones no tienen programados sus partidos, pero hay grandes chances de que se produzcan llamados que permitan una merma en la calidad del equipo.

A pesar de que Colombia no tiene confirmado sus partidos, Álvaro Montero es muy probable que vuelva a ser convocado por Néstor Lorenzo. Si bien, se tratará de realizar una negociación para que el arquero pueda estar presente en el partido y luego sumarse a la concentración de su país. Algo que en la última fecha FIFA no tuvo éxito y es por ello que Leandro Brey fue el guardián de los tres palos en la remontada frente a Racing.

Por otro lado, se debe considerar que Lionel Scaloni está mirando a muchos jugadores de Boca por su buen nivel, pero hay uno en particular al que le está haciendo un enorme seguimiento con el fin de darle mayor cantidad de minutos entre los integrantes de la Selección Argentina. El elegido es Leonel Flores, que demostró grandes condiciones y que no se achicó cada vez que le tocó utilizar la Albiceleste.

¿Y Leandro Paredes?

Este es un caso más que particular porque lo de Leandro Paredes depende de los trámites que la AFA haga ante la FIFA para lograr que le reduzcan la sanción de 10 partidos que le colocaron. Al volante le quedan siete por delante si se tiene en cuenta que los amistosos frente a Bolivia, Benín y Burkina Faso fueron considerados de Clase A y descontaron en el tintero la cantidad de cotejos que el capitán del Xeneize debe cumplir de suspensión por los incidentes registrados después de la final del Mundial.

Hasta el momento, no hay grandes indicios de que el jugador vaya a recibir una amnistía por parte de la FIFA y todo pareciera indicar que tendrá que pasar otros tres partidos más sin ser convocado. Algo positivo para el Xeneize porque lo tendrá disponible para un duelo más que interesante como es contra Banfield en el marco de la semifinal de la Copa Argentina.